Alejandro Hohberg fue la figura de Sporting Cristal ante Rentistas por la Libertadores

Sporting Cristal logró ante Rentistas en el Estadio Nacional su primer triunfo en la Copa Libertadores 2021, un resultado que empezó a ponerse a favor del campeón peruano con gol de Alejandro Hohberg, escogido como el mejor del compromiso.

"Teníamos que seguir priorizando el estilo de juego que tenemos, hay buena calidad de jugadores y creemos que de esa forma estamos cerca de ganar los partidos. La diferencia del partido de ayer con otros es que fuimos sólidos, mantuvimos el arco en cero y pudimos convertir. Creemos en un estilo de juego y lo vamos a mantener", indicó el atacante en diálogo con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias.

Alejandro Hohberg marcó su primer tanto en el torneo con Sporting Cristal y se consolida como el goleador rimense en lo que va de la temporada, algo que consideró le brinda “confianza”.

"Siempre me ha tocado tener continuidad y ganarme un lugar en los planteles, pero me ha costado, ya sea en Alianza o la ‘U’. Ahora en Cristal también y lo tomo como un gran reto. Hacer goles a uno le sube la autoestima y le da la confianza de que está por el buen camino. Estoy contento porque el presente del equipo es muy bueno", explicó.

Aunque Sporting Cristal ganó, a falta de una fecha en la fase de grupos ya no tiene chances de llegar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Los celestes no avanzan a octavos desde la edición 2004, aunque Hohberg dijo que no considera ello un “fracaso”.

"Para mí no es un fracaso no pasar de ronda en Libertadores. Sí era el objetivo por cómo juega Cristal y por el plantel, pero no nos alcanzó. Nuestro próximo objetivo es la Sudamericana y vamos a intentar asegurarlo. Somos un plantel muy competitivo, todos lo han hecho de buena forma en el torneo local y afuera. Estamos con tristeza por no pasar a octavos, pero tenemos la tranquilidad de que lo hemos dado todo", puntualizó.

Cristal aparece en el tercer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. Visita en la última jornada a Sao Paulo (ya clasificado) y depende de sí mismo para quedarse con esa casilla que los llevará a jugar los octavos de final de Copa Sudamericana.

"Rentistas es un equipo al que ni Sao Paulo ni Racing le pudieron ganar en Uruguay, es un equipo difícil de combatir en la línea defensiva. Puede ser que ayer no tuvimos el mismo volumen de juego en nuestro mediocampo, eso también puede deberse a que ellos nos hicieron marca personal. Los rivales vieron que teníamos mucha movilidad", concluyó.

Hohberg: "Para mí no es es un fracaso no pasar de ronda en la Copa Libertadores"

