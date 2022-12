Mosquera es campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal. | Fuente: Twitter

Sporting Cristal, si bien cayó este martes 3-0 a manos del Sao Paulo en el Morumbi por la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, clasificó a la Sudamericana. Y es que quedó tercero en su llave, también gracias a la derrota del Rentistas a manos del Racing Club.

Luego del cotejo entre Sporting Cristal y el Sao Paulo en tierras brasileras, el entrenador celeste Roberto Mosquera analizó al papel de los suyos y mencionó que espera que este torneo haya servido para tener un mejor papel internacional en el corto plazo.

"Tenemos una deuda internacional y en la Copa Sudamericana buscaremos prepararnos mejor para dar una buena imagen. Hubo partidos en donde merecimos más, pero acá no hay medias tintas. Hay que hacerse cargo de los resultados que no se han dado", sostuvo el director técnico de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

La Copa Sudamericana tendrá a Sporting Cristal

Sporting Cristal quedó en el tercer lugar del Grupo E en la Copa Libertadores.

Asimismo, indicó que el duelo clave fue ante Rentistas en la jornada pasada en el Estadio Nacional. Allí, los rimenses ganaron 2-0 y llegaron a los cuatro puntos.

"No es lo mejor cuando se depende de otros resultados. Creo que ganamos el partido que teníamos que ganar. Sabíamos del resultado de Racing y por eso adelantamos al equipo, pero la jerarquía de Sao paulo es grande y nos hicieron los otros dos goles", mencionó.

Además, el DT de Sporting Cristal respondió en relación a la baja de algunos elementos en su plantel para el partido frente al 'tricolor'.

"La alineacion se deben a bajas considerables. Christofer Gonzales terminó lastimado, pero no creo que pase por ahí. Hablamos que Sao Paulo tiene tres equipos iguales. Duele, pero yo he aprendido más cuando no me ha ido tan bien porque tengo que redoblar mi capacidad y fuerza anímica", añadió.

