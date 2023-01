Universitario y Sporting Cristal son los únicos equipos que sigan en carrera en la Libertadores | Fuente: @Libertadores

Sporting Cristal y Universitario de Deportes son los únicos clubes peruanos que quedan en carrera en la Copa Libertadores 2021. El campeón y subcampeón clasificaron directo a la fase de grupos y para no conocer a sus rivales no tendrá que pasar mucho tiempo.

La Conmebol definió que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se realizará el próximo 9 de abril en Asunción. Sporting Cristal va como Perú 1 y Universitario de Deportes será Perú 2.

¿Cuándo empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para la semana del 21 de abril, según el calendario dado a conocer por el máximo ente del fútbol sudamericano.

¿Cuánto ganará Sporting Cristal y Universitario por su partipación en la Libertadores?

Los clubes peruanos, al igual que los otros participantes, que participan en la fase de grupos recibirán tres millones de dólares (Un millón por cada partido que juegue de local).

Los premios de la Copa Libertadores 2021

Primera Fase: US$ 350.000Segunda Fase: US$ 500.000Tercera Fase: US$ 550.000Fase de grupos: US$ 3.000.000 (1.000.000 por cada partido de local)Octavos de final: US$ 1.050.000Cuartos de final: US$ 1.500.000Semifinal: US$ 2.000.000Subcampeón: US$ 6.000.000Campeón: US$ 15.000.000

Aún falta conocer a los ganadores de la tercera ronda.

La próxima semana se iniciará la tercera ronda de la Copa Libertadores. En esta fase quedan ocho equipos que buscan clasificar

