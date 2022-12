Sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2021 | Fuente: EFE / Conmebol

El cruce entre River Plate y Argentinos Juniors será el único partido entre equipos del mismo país de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, como quedó decidido este martes en el sorteo celebrado en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en la ciudad de Luque, a las afueras de Asunción.En los octavos de final estarán presentes 16 equipos, de los que 12 son argentinos y brasileños, dos paraguayos, uno chileno y otro ecuatoriano.El brasileño Palmeiras, ganador de la Copa Libertadores 2020, se enfrentará en octavos al chileno Universidad Católica.Defensa y Justicia, el equipo argentino que ganó la Sudamericana 2020, se jugará el pase a cuartos de final con el brasileño Flamengo.Los partidos de ida de octavos de final arrancarán el 13 de julio y el calendario de cuartos de final y semifinal se desarrollará entre agosto y septiembre.La final única se jugará el 20 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. Octavos de final:A. Defensa y Justicia (ARG) vs Flamengo (BRA)B. Boca Juniors (ARG) vs Atlético Mineiro (BRA)C. Universidad Católica (CHI) vs Palmeiras (BRA)D. Cerro Porteño (PAR) vs Fluminense (BRA)E. Vélez Sarsfield (ARG) vs Barcelona (ECU)F. Sao Paulo (BRA) vs Racing (ARG)G. River Plate (ARG) vs Argentinos Juniors (ARG)H. Olimpia (PAR) vs Internacional (BRA)- Cuartos de final:S1. Ganador A vs Ganador HS2. Ganador B vs Ganador GS3. Ganador C vs Ganador FS4. Ganador D vs Ganador E- Semifinales:F1. S1 vs S4F2. S2 vs S3- Final:Finalista 1 vs Finalista 2.

* Olimpia de Paraguay frente a Internacional de Porto Alegre

* River Plate se verá las caras con Argentinos Juniors

* Sao Paulo ante Racing Club

* Velez Sarsfield se medirá con Barcelona SC

* Cerro Porteño tendrá como rival a Fluminense

* Universidad Católica de Chile jugará con Palmeiras

* Boca Juniors chocará con Atlético Mineiro

* Defensa y Justicia enfrentará a Flamengo

Recta decisiva de la Copa, donde no se permiten errores. Con absoluto dominio de clubes de Argentina y Brasil, los 16 clasificados a los octavos de final de la Libertadores esperan por conocer a sus rivales.

River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors por el lado argentino. Además, están los brasileños Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Inter de Porto Alegre y Sao Paulo, los paraguayos Cerro Porteño y Olimpia, el ecuatoriano Barcelona y el chileno Universidad Católica.

16 equipos divididos en dos bombos. En uno, los primeros de cada zona. En el otro, los segundos. No hay ningún tipo de impedimento para los cruces: a cualquiera le puede tocar cualquiera.

Los encuentros de ida se disputarán en casa del Bombo 2, mientras que los equipos del Bombo 1 será locales en la revancha. También quedará definida, además de los duelos de 8avos, la llave hasta la final, que este año se disputará en el Centenario de Montevideo.

