Copa Libertadores 2021: Sorteo de la Fase de Grupos | Fuente: Conmebol

¡Que empiecen a jugar! Este viernes se realizó en Luque el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y los clubes participantes ya conocen el camino que tendrán que afrontar en búsqueda de la gloria continental.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal tendrán un duro camino enfrentando a rivales brasileños. En el caso de la 'U', chocará con el vigente campeón Palmeiras. Pero no será el único oponente complicado para los 'cremas', ya que también se medirán contra el último campeón de la Sudamericana, Defensa y Justicia.

Universitario forma parte del Grupo A de la Libertadores 2021 y su cuarto rival saldrá de la llave entre Independiente del Valle y Gremio. Su debut será entre el 20 y 22 de abril, jugando como local ante Palmeiras.

Por el lado de Cristal, integra el Grupo E, donde se medirá a Sao Paulo, Racing Club y Rentistas de Uruguay. Los rimenses también se estrenarán entre el 20 y 22 de abril, siendo locales frente a Sao Paulo.

Boca Juniors, que tiene entre sus filas a Carlos Zambrano, está en el Grupo C, con Barcelona SC, The Strongest y el vencedor de la llave San Lorenzo - Santos.

Paolo Guerrero con SC Internacional están en la competición y cayeron en el Grupo B. Ahí enfrentará a Olimpia, Táchira y Always Ready.

Fluminense de Fernando Pachecho está en el Grupo D, el que encabeza River Plate. Además, Vélez Sarfield de Luis Abram (Grupo G) chocará con Flamengo y el América de Cali de Aldair Rodríguez tendrá como uno de sus rivales a Cerro Porteño.

Así quedaron definidos los grupos de la Copa Libertadores 2021:

¿Cuándo empieza la Fase de Grupos?

La primera fecha empezará el martes 20 de abril y las seis jornadas se disputarán en semanas consecutivas, hasta el jueves 27 de mayo.

| Fuente:

Revive las incidencias minuto a minuto del Sorteo de la Copa Libertadores:

- Definido el grupo de Sporting Cristal (E): Sao Paulo, Racing Club y Rentistas.

- Definido el grupo de Universitario (A): Palmeiras, Defensa y Justicia y ganador del Independiente del Valle - Gremio

- SORTEO DE BOLILLERO 4:

- Argentinos Juniors, de Emanuel Herrera, al Grupo F.

- Sporting Cristal va al Grupo E, con Sao Paulo y Racing Club.

- Universitario va al Grupo A, con Palmeiras y Defensa y Justicia.

- ¡SALIÓ UNIVERSITARIO DE DEPORTES!

- SORTEO DE BOLILLERO 3:

- U. Católica de Chile al Grupo F.

- Barcelona SC al Grupo C.

- DIM de Colombia al Grupo D.

- Defensa y Justicia al Grupo A.

- Internacional de Paolo Guerrero va al Grupo B, con Olimpia.

- SORTEO DE BOLILLERO 2:

- Cerro Porteño de Paraguay es cabeza del Grupo H

- Flamengo de Brasil es cabeza del Grupo G.

- Nacional de Uruguay es cabeza del Grupo F.

- Sao Paulo de Brasil va a la cabeza del Grupo E.

- River Plate es cabeza de serie del Grupo D.

- Boca Juniors, elenco de Carlos Zambrano, es cabeza serie del Grupo C.

- Olimpia de Paraguay es cabeza de serie del Grupo B.

- Palmeiras, vigente campeón, es cabeza de serie del Grupo A.

¡COMENZÓ EL SORTEO! ⚽

- ¿Cuándo empieza la competencia para la 'U' y Cristal?

La primera fecha empezará el martes 20 de abril y las seis jornadas se disputarán en semanas consecutivas, hasta el jueves 27 de mayo.

- Culminó en Luque el sorteo de la Sudamericana y llegó el momento de la Copa Libertadores 2021.

- Bombo 4: Deportivo La Guaira (127°), Unión La Calera (128°), Always Ready (145°), Rentistas (250°), Libertad o Atlético Nacional, Gremio o Independiente del Valle, Bolívar o Junior y San Lorenzo o Santos.

- Bombo 3: Vélez (33°), Sporting Cristal (35°), América de Cali (36°), Fluminense (39°), The Strongest (40°), Universitario (46°), Deportivo Táchira (60°) y Argentinos (81°).

- Bombo 2: Defensa y Justicia (37°), Inter de Porto Alegre (18°), Atlético Mineiro (19°), Independiente Santa Fe (21°), Racing (22°), Liga de Quito (26°), U. Católica de Chile (39°) y Barcelona (31°).

- Bombo 1: Palmeiras (4°), River (1°), Boca (2°), Nacional (5°), Flamengo (6°), Cerro Porteño (11°), Olimpia (12°) y San Pablo (13°).

- En la fase de grupos habrá participación de futbolistas peruanos en clubes del exterior: Paolo Guerrero (SC Internacional), Carlos Zambrano (Boca Juniors), Luis Abram (Vélez Sarfield), Fernando Pacheco (Fluminense) y Aldair Rodríguez (América de Cali).

- El campeón de la Copa Libertadores 2021 recibirá 22 millones de dólares por parte de Conmebol.

- Universitario y Sporting Cristal recibirán un millón de dólares por cada partido de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

- Universitario de Deportes vuelve a la Fase de Grupos desde el 2014. No consigue superar esta etapa desde la edición de 2010. Por su parte, Sporting Cristal llegó a octavos de final por útima vez en la edición 2004.

- Primero se sorterará la Copa Sudamericana y luego seguirá la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Estos son los equipos cabezas de serie de la Libertadores 2021 | Fuente: Conmebol

- Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, da las palabras de bienvenida para los sorteos de Libertadores y Sudamericana.

-¡COMIENZA EL EVENTO DESDE LUQUE!

- Ya no falta nada para el sorteo de la Copa Libertadores. Así quedaron conformados los bolilleros. Universitario y Sporting Cristal están en el bombo 3. River Plate y Boca Juniors en el 1. Internacional de Paolo Guerrero está en el 2.

LOS BOLILLEROS DE LA COPA LIBERTADORES | Fuente: @libertadores

- ¡Buenos días! En 30 minutos comienza la ceremonia en Luque, con el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2021 | Fuente: Libertadores

PREVIA

La Copa Libertadores se prepara para la etapa de grupos, una de las fases más emocionantes de la competición donde los 32 participantes (28 con cupo definido) de las diez naciones de Sudamérica buscan la gloria en el principal torneo del continente.

El fútbol peruano tiene como representantes a Universitario de Deportes (Perú 2) y Sporting Cristal (Perú 1) quienes de acuerdo con el ránking Conmebol quedaron establecidos en el Bombo 3 del torneo, lo que significa que en fase de grupos no se enfrentarán entre ellos ni chocarán con los equipos que formen parte de este. Es decir, no jugarán contra el Vélez Sarfield de Luis Abram, América de Cali de Aldair Rodríguez, Fluminense de Fernando Pacheco, además de Argentinos Juniors, The Strongest y Deportivo Táchira.

La presencia de los representantes peruanos en la Copa Libertadores 2021 se extiende en otros elencos más. En el Bombo 1 figuran escuadras Boca Juniors de Carlos Zambrano, River Plate, Flamengo o el último campeón Palmeiras. Todos representarán, sin duda, un nivel de máxima exigencia para intentar acceder a la ronda de octavos de final.

En el bombo 2 está el SC Internacional de Paolo Guerrero, también aparece Defensa y Justicia, campeón de la última Sudamericana.

Este viernes cada equipo conocerá qué grupo integrarán y el fixture a encarar con miras al objetivo de clasificar a los octavos de final, ronda a la que solo podrán acceder los mejores dos de cada serie.

Así quedaron establecidos los bombos de la Libertadores 2021 | Fuente: Libertadores

Sorteo Copa Libertadores: horarios en el mundo

08:00 a.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

10:00 a.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

11:00 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

1:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

5:00 p.m.: España, Francia, Italia

Universitario fue subcampeón de la Libertadores en 1972 | Fuente: Conmebol

Calendario de la Copa Libertadores 2021

La acción comenzó en la semana del 17 de febrero con el inicio de las fases preliminares y en la semana del 21 de abril arrancará la fase de grupos. Los mano a mano empezarán a mediados de julio, después de la Copa América, hasta que queden dos postulantes a la corona, que se definirá el 20 de noviembre en la final única con sede a confirmar.

