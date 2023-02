Sorteo Octavos de final Copa Libertadores 2020 | Fuente: Conmebol

Este viernes se realizó en la sede de Conmebol, en Luque, el sorteo de los osctavos de final de la Copa Libertadores 2020, donde las ocho llaves quedaron definidas con partidazos apuntando hacia el título que se decidirá en el Estadio Maracaná, en enero próximo.

Uno de los duelos más atractivos lo protagonizarán Boca Juniors e Internacional de Brasil. Ambos campeones del torneo en ediciones anteriores, se enfrentarán buscando el boleto a cuartos. Los 'xeneizes', que tienen al defensa peruano Carlos Zambrano entre sus filas, se medirá con el 'Colorado', club de Paolo Guerrero, aunque el atacante no juega por lesión. Boca ganó el grupo H, por lo que resolverá el duelo en La Bombonera.

River Plate tendrá que verse con el Athletico Paranaense de Brasil y también los de Marcelo Gallardo definirán como locales. El último campeón, Flamengo, también está en esta instancia y para continuar en su deseo de repetir el título chocará con Racing Club de Argentina.

Guaraní vs. Gremio, Independiente del Valle vs. Nacional, Delfín vs. Palmeiras, Libertad vs. Jorge Wilstermann y LDU Quito vs. Santos completan los duelos de octavos del certamen.

Además, de acuerdo a cómo quedó establecida la composición de las rondas eliminatorias, no podrán haber enfrentamientos entre Boca y River sino hasta la final, hecho que sucedió por única vez en 2018.

Un clásico que sí podría darse antes de la final es el Gremio vs. Inter de Porto Alegre, que solo podrían cruzarse en semifinales.

Los octavos de final comenzarán a jugarse desde noviembre y la final única se llevará a cabo en el Estadio Maracaná, a fines de enero de 2021.

INCIDENCIAS:

* Comenzará el sorteo de la Copa Sudamericana.

* Fred Nantes, Director de Competiciones de la Conmebol, a cargo del sorteo.

* Luego de definir los 16 cruces de la segunda ronda de la Copa Sudamericana, es el turno de los octavos de final de la Copa Libertadores, el especial de la gala.

* Conmebol le rinde un homenaje al histórico brasileño Pelé, que este viernes 23 de octubre cumple 80 años de edad.

* Comienzan los cruces.

* GUARANÍ vs GREMIO

* INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. NACIONAL

* DELFÍN vs. PALMEIRAS

* INTERNACIONAL vs. BOCA JUNIORS

* El equipo de Paolo Guerrero (lesionado), tendrá que medirse en octavos al elenco de Carlos Zambrano.

* RACING CLUB vs. FLAMENGO

* LIBERTAD vs. JORGE WILSTERMANN

* ATHLETICO PARANAENSE vs. RIVER PLATE

* LDU QUITO vs. SANTOS

* Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

PREVIA

La Copa Libertadores volvió a la actividad tras más de seis de para debido a la pandemia del coronavirus y luego de completarse las cuatro jornadas correspondientes a la fase de grupos, es el turno de las rondas eliminatorias, donde los 16 equipos clasificados a octavos de final lucharán por obtener el título que conquistó en la edición anterior el Flamengo de Brasil.

Así, este viernes se desarrollará en la sede de Conmebol, en Luque, el sorteo de esta etapa de la competición.

Para la ceremonia quedaron conformados los dos bombos, que se divide uno entre los equipos que quedaron en primer lugar de sus grupos y el otro en el de los segundos.

El copón de los primeros tiene a los brasileños Gremio, Flamengo, Palmeiras y Santos, a los argentinos Boca Juniors y River Plate, el boliviano Jorge Wilstermann y el uruguayo Nacional.

El bombo de los segundos está integrando por los ecuatorianos Independiente del Valle, LDU Quito y Delfín, los paraguayos Libertad y Guaraní, los brasileños Internacional Athletico Paranaense y el argentino Racing Club.

Las llaves de octavos de final se armarán cruzando a primeros con segundos, cerrándose la serie en el estadio del equipo que haya salido del bombo de los líderes. Para las fases de cuartos y semifinales, el segundo partido se disputará en la cancha del mejor posicionado. Además, tal como ya fue establecido, la final única se llevará a cabo en enero del siguiente año en el Maracaná.

Es oportuno resaltar que los clubes que lideraron sus grupos no tienen opciones de enfrentarse en octavos, ya que forman parte de los mismos bombos. Así, Boca Juniors y River Plate no se enfrentarán en esta etapa, aunque sí podría darse aquello en las rondas siguientes en caso superen sus llaves.

Así quedaron conformados los bombos:

Bombo 1: Flamengo (BRA - vigente campeón), Palmeiras (BRA), Santos (BRA), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Jorge Wilstermann (BOL), Nacional (URU) y Gremio (BRA).

Bombo 2: Independiente del Valle (ECU), LDU Quito (ECU), Delfín (ECU), Guaraní (PAR), Athletico Paranaense (BRA), Racing Club (ARG).

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 | Fuente: AFP

Te sugerimos leer