El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, considera que marcador (0-3) no fue reflejo del desempeño de su equipo ante Sao Paulo en la primera jornada del grupo E de la Copa Libertadores.

"Quiero felicitar a Sao Paulo porque hizo un buen partido. Pienso que hicimos un buen partido. Tres goles es demasiado para lo que corrimos y jugamos. En varios momentos del partido equiparamos el juego, pero el marcador dice otra cosa. No tuvimos la capacidad de ajustar el marcador de nuestro juego", indicó Mosquera en conferencia de prensa tras el partido en el Estadio Nacional.

Los errores se pagan caro. "Hicimos un buen partido, puede sonar raro por los tres goles, pero ante un equipo brasilero te equivocas dos veces, cuando vas 1-0, te vacunan. Ellos son eficaces. En el juego no se notó un tema de edad o falta de experiencia, creo que ganó bien, pero es demasiado marcador para lo que jugamos", añadió.

Roberto Mosquera reiteró que "estuvimos a la altura del juego, pero no del marcador. El equipo compitió y de hecho no sé cuantos equipos saldrán a jugar de igual a igual como lo hicimos hoy. No siento que nos hayan pasado por arriba. No estuvimos claros arriba y encima fallamos en salida. Es demasiado castigo tres goles para un equipo como nosotros. Tuvimos dos claras y no la metimos. Auguro que vamos a dar de hablar pronto".

