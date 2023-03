River Plate enfrentó al Santa Fe por la fecha 5 de la Copa Libertadores. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni POOL

Sin suplentes e improvisando al volante Enzo Pérez como arquero, River Plate, aquejado por las numerosas bajas por Covid en su plantel, firmó un increíble triunfo por 2-1 sobre Independiente Santa Fe este miércoles, en partido por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2021.

Fabrizio Angileri (3') y Julián Álvarez (5') marcaron los goles para el triunfo de River Plate en el Estadio Monumental. Por su parte, Kelvin Osorio (72') descontó para el Santa Fe, en una noche casi sin apremios para Enzo Pérez, el inesperado portero que se mudó de la mitad de la cancha a la valla 'millonaria'.

Con esta victoria, y a una fecha del final, River pasa al frente del Grupo D con 9 puntos, seguido por Fluminense (8), Junior (6), mientras que Independiente Santa Fe (2) quedó eliminado de la Copa.

En la última fecha, el 'millonario' será local el martes 25 de mayo frente al brasileño Fluminense, y en la misma jornada se enfrentarán los colombianos Santa Fe y Junior en Ambato. (AFP)

River Plate 1-0 Santa Fe: así fue el gol de Fabrizio Angilieri | Fuente: ESPN

River Plate 2-0 Santa Fe: así fue el gol de Julián Álvarez | Fuente: ESPN

RIVER PLATE VS. SANTA FE: ASÍ JUGARON

River Plate: Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Felipe Peña Biafore, José Paradela; Julián Álvarez, Agustín Fontana. Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos, Alexander Porras, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Jeisson Palacios: Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias, Jersson González, Jhon Velásquez; Jorge Luis Ramos.

River Plate vs. Santa Fe: transmisión minuto a minuto

River Plate no tendrá jugadores para realizar cambios | Fuente: @RiverPlate

PREVIA

River Plate, que sufrió un brote de coronavirus y tiene solo 10 jugadores disponibles (ninguno de ellos arquero), recibirá a Independiente Santa Fe en la quinta y penúltima jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

Previo al superclásico, el cuadro millonario no pudo contar con 15 jugadores debido a que dieron positivo a la Covid-19. Pero la pesadilla no terminó ahí. El último lunes, en el testeo previo a la Copa Libertadores, se sumaron seis jugadores más. En total, Marcelo Gallardo no puede contar con 21 futbolistas y se la tiene que arreglar con los que tiene.

River Plate solicitó la inscripción excepcional de dos arqueros, entre ellos Alan Diaz de 21 años, pero la Conmebol le negó el pedido. Y, es que antes del inicio de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo tan solo inscribió a 32 jugadores y no los 50 que permitía el máximo ente continental."Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?", dijo Gallardo en septiembre de 2020.Los cuatro arqueros que River anotó, Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli, tienen coronavirus y Díaz no aparece en la lista.

Así llega Santa Fe

Independiente Santa Fe, que el lunes reportó cinco casos positivos por covid-19, tres de ellos jugadores (sus identidades no se facilitaron), necesita una serie de resultados para poder clasificarse, pero si no le gana a River ya no podrá soñar con los octavos de final.Los colombianos todavía no ganaron en el torneo: empataron con Junior (1-1) y River (0-0) y perdieron las dos veces que se enfrentaron a Fluminense (1-2 y 2-1).Los defensas Jeisson Palacios, Dairon Mosquera y Fabio Delgado están descartados por lesión.Además, el centrocampista Sherman Cárdenas y el volante chileno Diego Valdés "están haciendo trabajos de rehabilitación bajo supervisión del Departamento Médico", según detalló el club este lunes.

