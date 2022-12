El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. | Fuente: AFP

En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, el exjugador de River Plate Leonardo Astrada destacó el papel del entrenador Marcelo Gallardo en la previa del choque ante Flamengo en la final única de la Copa Libertadores 2019.

"Estoy de acuerdo con que Marcelo Gallardo es el mejor director técnico en la historia de River Plate. Ha ganado muchas cosas en años consecutivos", señaló Astrada, que se encuentra en Lima para presenciar la final de la Copa.

"Gallardo tiene un convencimiento futbolístico que hace que termine consiguiendo los resultados", agregó.

Sobre la fórmula que impondrá Flamengo ante River Plate, sostuvo: "Creo que Flamengo es el que tiene que repensar si contra River Plate va a plantear lo mismo que hizo con otros equipos".

Asimismo, Astrada habló cuando tuvo al ‘Muñeco’ Gallardo como compañero en River Plate. "Marcelo (Gallardo), cuando era mi compañero, nunca hablaba de lo que iba a hacer luego de su carrera como jugador. Era de esos que dentro del campo sabía todo, de la forma en que él jugaba, ahora hace jugar a sus equipos", dijo.

Finalmente, el exjugador 'millonario' señaló que no tuvo ofertas del fútbol peruano para dirigir. "Nunca pensé en no dirigir. Sí me tomé un tiempo para poder descansar y prepararme, año a año va cambiando la profesión. Tuve ofertas pero no de Perú, ni de Universitario ni de Alianza Lima".

