Gabriel Barbosa fue dirigido por Frank de Boer en el Inter de Milán. | Fuente: AFP

Gabriel Barbosa se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera. Tras llegar a Flamengo en condición de préstamo a inicios del 2019, el delantero de 23 años se ha convertido en uno de los delanteros de mayor nivel en el fútbol sudamericano y recientemente ha marcado un doblete en la final de la Copa Libertadores ante River Plate para darle el título a su equipo.

Sin embargo, mucho antes de llegar al Flamengo, Gabriel Barbosa tuvo un paso poco exitoso por el Inter de Milán en la temporada 2016-17. Uno de sus entrenadores en ese entonces, el holandés de Frank de Boer, habló en Fox Sports sobre el futbolista brasileño y contó el peculiar apodo que le pusieron.

"No sabía mucho sobre Gabriel Barbosa, pero me dijeron que era un jugador fantástico. Le llaman Gabigol, pero nosotros le llamábamos Gabi-no-gol. Vino junto a dos personas sólo para que le lleven las redes sociales y un guardaespaldas, pero al final no hizo nada", dijo.

En esa campaña con el Inter de Milán, Gabriel Barbosa tan solo disputó diez partidos y convirtió un gol. Después de ese año, se fue al Benfica en condición de préstamo pero no pasaron más de seis meses para que cambie de club.

