River Plate y Boca Juniors, que el próximo martes 1 de septiembre se enfrentarán en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, jugarán con suplentes los encuentros de la octava jornada de la Superliga Argentina.

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y su par de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, preparan equipos alternativos para los partidos de este sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys, respectivamente.

El 'Muñeco', además, tiene varios jugadores en duda por lesión. Según lo visto en los últimos entrenamientos, el entrenador cambiará hasta al portero, Franco Armani, para evitar más bajas. Ante Gimnasia, que tiene a Diego Maradona como entrenador, River Plate jugará con un equipo formado por juveniles, aunque liderado por el delantero Ignacio Scocco.

El goleador Lucas Pratto, el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, el portero suplente Germán Lux, el centrocampista y capitán Leonardo Ponzio, el centrocampista uruguayo Nicolás de la Cruz y el centrocampista Cristian Ferreira todavía no se recuperan de sus lesiones y están en duda para el partido ante Boca Juniors. En cambio, el centrocampista Enzo Pérez mejoró de su lesión en el aductor y lo más probable es que llegue en óptimas condiciones físicas al partido del próximo martes.

En Boca también tienen como principal objetivo el encuentro del martes y por eso este sábado el Xeneize jugará con un equipo alternativo. El portero Esteban Andrada, que tiene unas leves molestias físicas, está en duda. Si no se recupera, ante Newell's Old Boys lo reemplazará Marcos Díaz.

El zaguero suplente Paolo Goltz todavía no se recuperó de la distensión que sufrió en el pectíneo y no estará disponible este sábado. Sin embargo, ante Newell's Old Boys se espera la presencia de varios jugadores de renombre, como los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate, que se recuperó de una lesión.

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el Monumental de Buenos Aires el martes 1 de octubre a las 7:30 p.m (hora peruana, 9:30 p.m. en Argentina) en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La vuelta será el martes 22 del mismo mes en la 'Bombonera' y el ganador jugará la final ante el ganador de la llave entre Gremio y Flamengo. EFE

