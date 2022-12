Los jugadores Ignacio Fernández y Lucas Martínez Cuarta de River Plate festejan un gol en la Recopa Sudamericanal. | Fuente: EFE

Tras un gran segundo tiempo, River Plate se coronó campeón de la Recopa Sudamericana tras golear 3-0 a Atlético Paranaense en el Estadio Monumental. Ignacio Fernández, Lucas Pratto y Matías Suárez anotaron los goles del cuadro ‘millonario’, que remontó la serie tras perder 1-0 en la ida.

La llave había quedado igualada cuando Fernández mandó al fondo del arco la pelota rebotada de un tiro penal que le había tapado el arquero Santos, a los 65 minutos. La pena fue sancionada por mano de Lucho González que comprobó el árbitro chileno Roberto Tobar con el VAR.

La segunda conquista fue obra de Lucas 'el Oso' Pratto al clavar en la red un derechazo, tras bajar la pelota de un pase alto y acomodarse frente al bloqueo desesperado del arquero Santos, a los 90+1.

El broche de oro lo puso el juvenil Matías Suárez al tocar suave la bola dentro de los tres palos desamparados, a los 90+5 tras dejar en el camino al guardavalla. River llegó a la final como campeón de la Libertadores y el 'furacao' de Curitiba como titular de la Sudamericana.

(Con información de AFP)

LA PREVIA: River Plate vs. Atlético Paranaense

En la ida, disputada en el estadio Arena da Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba, los locales vencieron por 1-0 al Millonario con un gol del argentino Marco Ruben, que vistió la camiseta de River Plate en 2007.El Atlético Paranaense, que juega esta Recopa por primera vez en su historia, también tiene a otro argentino con pasado en River Plate como emblema: Luis 'Lucho' González, el capitán."Nuestro objetivo es salir campeones, eso es lo que nos propusimos desde un comienzo. Y creo que el otro día quedó demostrado todo el potencial que tenemos y que podemos enfrentarnos contra los equipos más grandes de Sudamérica. Estamos pasando un momento maravilloso", dijo el entrenador del cuadro brasileño.Así llega River PlateMarcelo Gallardo, entrenador de River Plate, realizaría importantes modificaciones. El lateral Miltón Casco no podrá jugar porque fue expulsado en la ida y lo más probable es que en su lugar esté Gonzalo Montiel, quien se recuperó de una molestia en el cuádriceps izquierdo que lo dejó fuera del partido disputado en Brasil."Tal vez él no esté para jugar todo el partido pero sí necesito su experiencia, su espíritu y sus ganas. Han pasado varios partidos en los que no le tocó jugar pero lo veo con muchas ganas de querer estar", dijo Gallardo, quien también aseguró que "jugar en casa es un plus" porque los hinchas van a "empujar" al equipo.

Te sugerimos leer