Marcelo Gallardo sobre el VAR: 'No me voy a llevar por tonterías que nos quieren desestabilizar' | Fuente: AFP

Este jueves River Plate se medirá ante Nacional en Montevideo por los cuartos de final de la Copa Libertadores y, en la previa, Marcelo Gallardo fue cuestionado sobre qué opinión le merece que algunos denuncien favorecimientos del VAR en favor de su equipo.

"No me dejó llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No me interesa. No podemos darle iimportancia a cosas externas que nos quieren desestabilizar. No es de ahora, pasa hace mucho tiempo. Hace 5 o 6 años venimos demostrando el equipo que somos y nos ganamos un gran respeto en el mundo del fútbol", indicó el 'Muñeco' en conferencia de prensa.

Además, agregó: "No voy a hablar más del asunto. No es casualidad que nos hayamos sostenido en el tiempo en este nivel. Entiendo de dónde vienen las críticas pero nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. No me influye para nada lo que viene de afuera. Incluso, en varias ocasiones nos han fortalecido ese tipo de situaciones".

En tanto al posible once titular que presentará en Uruguay, precisó: "Todavía no les comenté a los jugadores lo que tengo pensado, porque tenía que esperar algunas recuperaciones. Todo dependerá del entrenamiento de hoy y de lo que suceda mañana".

