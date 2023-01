'Me parece una cosa totalmente estúpida', dijo Marcelo Gallardo por usar mascarilla durante conferencia | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

River Plate volvió a sonreír en la Copa Libertadores luego de vencer por 2-1 a Sao Paulo y de esta manera sellar su pase a los octavos de final del torneo. Sin embargo, un episodio en particular con el técnico Marcelo Gallardo acabaría por encender la polémica en el entorno 'millonario'.

Y es que acabado el partido, los entrenadores de ambos equipos están obligados a brindar declaraciones en conferencia de prensa y cuando le tocó el turno a Marcelo Gallardo, este se apareció y creyendo que las cámaras aún no estaban grabando, mostró su incomodidad por tener que hablar con los medios y usar mascarilla al mismo tiempo.

"Sigue siendo obligatorio el barbijo. Me parece una cosa totalmente estúpida. Pero bueno, se lo digo a usted fuera de cámara porque la verdad que no se entiende", le dijo el técnico de River Plate a una delegada de la Conmebol. No obstante y para su sorpresa, la transmisión ya estaba en vivo y muchos escucharon lo que dijo.

Finalmente, Marcelo Gallardo solo atinó a reírse y pedir disculpas para después inicar la conferencia de prensa. Eso sí, siempre con la mascarilla puesta.

