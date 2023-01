River Plate cayó 3-2 en el global ante Palmeiras por semifinales de la Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

El Palmeiras vs. River Plate por la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores dejó la clasificación del ‘Verdão’ a pesar de que cayó en su casa por 0-2. Los argentinos dominaron y tuvieron contra las cuerdas a su rival, pero un gol les faltó para empatar la serie. El juego cargado de tensión no fue ajeno a las polémicas y estas tuvieron como protagonista al VAR.

Las intervenciones de la tecnología en el compromiso generaron diversas opiniones, como la del experimentado exárbitro Javier Castrilli, quien señaló al VAR como elemento artífice de la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo.

“Lo que más duele es que River no queda afuera por Palmeiras. River queda eliminado por el VAR. No hay otra lectura. Hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta para encontrar la aguja en el pajar y todos los elementos que no beneficiaran a River”, dijo tajante en ‘ESPN F12’.

El VAR intervino para anular el gol de Gonzalo Montiel que le brindaba el 3-0 al ‘Millonario’, por fuera de lugar de Rafael Borré. Llevó al cambio de decisión del árbitro Esteban Ostojich por un penal que había cobrado contra Matías Suárez y no se sancionó otra jugada polémica en área brasileña durante el epílogo del cotejo.

Para Castrilli, la jugada donde interviene el colombiano Borré es objetiva.

“Borré está saliendo. ¿Con qué agudeza visual, y de todos los sentidos, pueden determinar que fue Pérez el último en tocar la pelota? Más allá de que después otra imagen pueda demostrarte que, efectivamente, fue Enzo Pérez quien la toca finalmente. De casualidad le pega en la pantorrilla izquierda y la pelota lleva un recorrido hacia adelante. El colombiano, que viene de una posición adelantada, toma el pase y cae en un fuera de juego sancionable. Recordemos que el fuera de juego de por sí, no es sancionable. Pero en este caso, hay un elemento objetivo”, aseguró.

Asimismo, criticó el desempeño del FIFA uruguayo Ostojich, quien junto a Nicolás Gallo en el VAR fueron los principales responsables del arbitraje en la noche del martes.

"A Ostojich quiero separarlo de Nicolás Gallo, responsable de todo lo que pasó anoche en el último cuarto de hora de partido. Aunque, de todas formas, al árbitro se le cae el partido. Su debacle comienza después de anular el penal que previamente había visto y dado. Luego se da cuenta que realmente lo inventó Suarez y allí se le cae el partido. Comienza a sancionar cosas inexistentes, faltas en ataque, por ejemplo. Ostojich se va del partido. Tenía más ganas y desesperación por terminar el partido que los propios jugadores de Palmeiras”, sentenció.

