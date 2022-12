El abrazo de Marcelo Gallardo y Enzo Pérez al final del partido. | Fuente: EFE

River Plate protagonizó, este miércoles 19 de mayo, un partido que quedará no solo en la historia del club, sino también en la historia de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Marcelo Gallardo, pese a tener 18 bajas por COVID-19, y sin poder inscribir más jugadores, se presentaron al encuentro ante Indendiente Santa Fe.

Como si eso ya no fuese suficiente, la nómina -sin suplentes- no contaba con ningún arquero, por lo que tres jugadores de campo fueron inscritos como tal. Enzo Pérez, habitual volante del 'Millonario', fue el elegido para ponerse los guantes.

Así, con todos esos ingredientes en contra, River Plate consiguió sumar tres puntos tras ganar a Santa Fe por 2-1. En cada intervención del mediocampista -portero de emergencia-, el 'Muñeco' Gallardo no dudó en aplaudir. Sin embargo, el verdadero festejo llegó al final del encuentro.

Primero, Enzo Pérez se abrazó tanto con el cuerpo técnico como con sus compañeros. Luego, saludó a los recogebolas (uno de ellos celebró con él el 1-0). Enseguida, los auxiliares del DT formaron una fila para homenajearlo y, de inmediato, se encontró, en el medio del campo, con el mismo Marcelo Gallardo, con quien se unió en un abrazo corto pero bastante emotivo.

La voz de la figura

Al finalizar el encuentro, Enzo Pérez dio declaraciones y contó cómo vivió los momentos previos al partido, así como los consejos que recibió. "Mis compañeros arqueros me escribieron, y estuve preguntando algunas cosas también. Ayer (el martes) estuvimos practicando y el preparador (de arqueros) estuvo dándome algunos consejos. Me dijeron que siempre tratara de enfocarme en el punto penal y que cuando iba la pelota a los costados caminara en diagonal, pero con la adrenalina que tenía, me perdía un poco y me fijaba siempre en el punto de penal", mencionó.

Por otro lado, consideró que no tenía sentido hacer un análisis de lo que pasó en la cancha. "Hablar del partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido en este tiempo, por lo que tuvimos que padecer por culpa del Covid. Rescato el corazón, la hombría y la personalidad de los chicos que jugaron hoy, y los que demostraron el fin de semana pasado en la cancha de Boca, que debutaron muchos chicos también y nos ayudaron a hacer un buen partido", expresó.

"Todavía no caigo mucho en todo lo que hemos pasado. Me enfoqué solamente en tratar de ayudar al equipo, ahora que terminó supongo que mañana se va a hablar mucho de este partido", finalizó el experimentado volante.

