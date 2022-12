Peñarol y Atlético Paranaense jugaron en el Arena da Baixada. | Fuente: AFP

Un espectacular taconazo de Guilherme Bissoli en la segunda mitad le dio al Atlético Paranaense la victoria 1-0 contra Peñarol en el debut de ambos clubes en el Grupo C de la Copa Libertadores 2020.

Con un planteamiento muy defensivo, Peñarol estuvo cerca de llevarse un punto de Curitiba, aunque finalmente, la insistencia de los locales tuvo recompensa en el minuto 77 con una gran definición del joven delantero brasileño. El 'Furacao' estrelló dos balones en el palo, aunque tuvo muchos problemas para crear ocasiones debido a la buena defensa de los uruguayos.

La victoria deja provisionalmente al Paranaense como líder del Grupo C, a la espera del partido que este miércoles disputarán los otros dos equipos de la llave, el Jorge Wilstemann boliviano y el Colo Colo chileno.

Peñarol vs. Atlético Paranaense: alineaciones confirmadas

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas; Jesús Trindade, Krisztián Vadócz, Matías de los Santos, Joaquín Piquerez; Xisco, David Terans.

Atlético Paranaense: Jandrei; Adriano, Robson, Thiago Heleno, Márcio Azevedo; Wellington, Nikão, Erick, Léo Cittadini, Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.

Estadio: Arena da Baixada.

Peñarol vs. Atlético Paranaense: transmisión minuto a minuto

Peñarol vs. Atlético Paranaense se enfrentan por la primera fecha del grupo C. | Fuente: CONMEBOL Libertadores

LA PREVIA

Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO | Hoy martes 3 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana y 9:30 p.m. en Uruguay) el 'Huracán' recibe a los 'Aurinegros' de Montevideo. No te pierdas este emocionante encuentro de la primera fase del grupo C de la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Peñarol vs. Atlético Paranaense

Martes 3 de marzo a las 7:30 p.m. (hora peruana y 9:30 p.m. en Uruguay)

Lugar

Arena da Baixada de Paraná

