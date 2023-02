Olimpia sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL DUARTE

Olimpia se impuso este miércoles en su cancha de Asunción ante un Always Ready que comenzó ganando y que no supo aguantar la presión de los paraguayos en la segunda parte, en la que se dieron los goles (2-1), con Roque Santa Cruz como catalizador del Decan El choque se dio por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores. El resultado deja a los cuatro conjuntos del Grupo B de la Libertadores con tres puntos.

El gol adjudicado a Always Ready ante Olimpia fue un regalo en propia meta de Diego Polenta ante la presión de Juan Carlos Arce. La igualdad llegó a cargo Santa Cruz, para después adelantar el también veterano Richard Ortiz.Ambos fueron los más destacado del Olimpia, si bien fue Santa Cruz fue quien marcó la diferencia al entrar en la segunda mitad en lugar de Walter González.Sin embargo, en los primeros minutos de esa segunda fase, llegó la jugada hasta entonces más clara de los andinos, con un tiro a gol de Vander Sacramento que taponó el meta Gastón Olveira, muy atinado en todo el encuentro. El error de Polenta a los 69' despertó a los dirigidos por Sergio Órteman, igual de desordenados pero con mayor pegada.Así, tras unos momentos de desconcierto, Santa Cruz empató a golpe de veteranía: enlazó un pase de Néstor Camacho, en una jugada que llegó a Jorge Recalde, cuyo tiro fue despejado por el meta Carlos Lampe y aprovechado por Santa Cruz. El de Ortiz fue en el minuto 80, en un balón que también pudo haber rematado Santa Cruz y que batió por lo bajo a Lampe.Fue una cara la de esa mitad que no despeja las carencias de Olimpia en la primera, con un juego lento, sin precisión, ritmo, falto de ideas y sin inquietar a Lampe. De hecho, Always Ready dio la primera señal del duelo con un disparo del panameño Harold Cummings que pasó por el palo derecho de Olveira.En esa mitad, Sacramento todavía pudo haber hecho daño al Decano con peligrosos pases arriba, desnudando las lagunas en el centro del rival. (AFP)

Olimpia vs. Always Ready: MINUTO A MINUTO

Estadio Manuel Ferreira

