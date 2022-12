Los equipos brasileños se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Libertadores. | Fuente: AFP

Flamengo venció 2-0 a Inter de Porto Alegre en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El 'Mengao' ganó con un doblete de Bruno Henrique en el segundo tiempo.

El primer tanto del brasileño se produjo a los 75 minutos, tras una asistencia de Gerson. El segundo tanto de Bruno Henrique llegó cuatro minutos después, tras una gran asistencia de Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

La polémica del partido fue a los 82 minutos, cuando se produjo una mano en el área de Flamengo tras un remate de Paolo Guerrero. El árbitro del encuentro, Roberto Tóbar, revisó el VAR y decidió que no fue mano, anulando el penal.

Internacional no pudo ante Flamengo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El próximo partido se jugará en el Estadio Beira Rio este 28 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana).

Flamengo vs. Internacional: alineaciones confirmadas:

Flamengo: Diego Alves; Caio, Rafinha, Pablo Mari, Filipe Luis; Gustavo Cuéllar, Willian Arao, Giorgian De Arrascaeta, E. Ribeiro; Bruno Henrique y Gabriel. Entrenador: Jorge Jesús.Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uéndel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Andrés D'Alessandro; Rafael Sobis y Paolo Guerrero. Entrenador: Odair Hellmann.Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.

LA PREVIA

Flamengo vs. Inter de Porto Alegre EN VIVO | Inter de Porto Alegre ha apostado todas sus fichas a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El técnico del 'colorado' guardó a varias de sus figuras para el cotejo de ida contra Flamengo. Entre los jugadores que no actuaron en el Brasilleirao están Paolo Guerrero, Andrés d' Alessandro, Marcelo Lomba, Nicolás López, entre otros. No quiere dar ventaja. El objetivo de Odair Hellmann es asegurar un resultado positivo en casa del 'Mengao'.

Fecha y hora del Flamengo vs. Inter de Porto Alegre

Flamengo vs. Inter de Porto Alegre se verán las caras el miércoles 20 de agosto. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Maracaná desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Canales que tranmsiten EN VIVO Flamengo vs. Inter de Porto Alegre

El partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores será transmitido EN DIRECTO por FOX Sports.

Flamengo vs. Inter de Porto Alegre: horarios en el mundo

PAÍS HORA Brasil 9:30 p.m. Perú 7: 30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Chile 7: 30 p.m Uruguay 9:30 p.m. España (Jueves) 2:30 p.m. México 7: 30 p.m

