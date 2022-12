Palmeiras abrió la cuenta en el marcador a través de un golazo de Bruno Scarpa. | Fuente: AFP

Palmeiras se llevó un triunfo de Porto Alegre con sabor a clasificación a las semifinales de Copa Libertadores. Con un gol de Gustavo Scarpa, el conjunto dirigido por Luiz Felipe Scolari derrotó 1-0 a Gremio y se llevó un gran resultado en la ida de esta llave por los cuartos de final del certamen de clubes más importante de Sudamérica.

El único tanto del cotejo lo anotó nada menos que el volante Gustavo Scarpa al minuto 31. En una jugada de tiro libre, el mediocampista de Palmeiras recibió un pase de Marcos Rocha y mandó un potente remate hacia el pórtico de Gremio. El balón terminó metiéndose al ángulo y Paulo Victor no pudo hacer nada para evitar la caída de su valla.

Gremio, que contaba con la presencia de su estrella Everton, intentó en reiteradas ocasiones hallar el empate pero no pudo superar al golero Weverton. Incluso, al minuto 77, Palmeiras se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Felipe Melo, pero ni aún así los dueños de casa pudieron igualar el marcador.

Ahora, Palmeiras irá al Allianz Arena con una importante ventaja frente a Gremio pensando en su duelo de vuelta por los cuartos de Copa Libertadores. Este se desarrollará el siguiente martes 27 de agosto a las 7:30 de la noche (hora peruana).

Gremio vs. Palmeiras: alineaciones confirmadas

Gremio: Paulo Victor; Léo Gomes, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson; Everton y André. Entrenador: Renato Gaúcho.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan García, Gustavo Gómez, Diego Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo, Willian, Gustavo Scarpa, Dudu, Luiz Adriano. Entrenador: Luiz Felipe Scolari.

Estadio: Arena do Gremio, en Porto Alegre.

Hora: 7:30 p.m.

Palmerias vs. Gremio EN DIRECTO: minuto a minuto

Gremio vs. Palmeiras: LA PREVIA

Palmeiras vs. Gremio protagonizarán este martes, 20 de agosto, en Porto Alegre el primero de los dos duelos brasileños de cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir minuto a minuto en RPP.peGremio, del exgoleador Renato Gaúcho, recibirá al equipo del exseleccionador Luiz Felipe Scolari en la ida de los cuartos de final y, a diferencia del partido del sábado por la Liga brasileña, cuando usó a sus reservas, ahora pondrá a toda su fuerza máxima.Gaúcho ha optado por mantener la misma alineación con la que el equipo venció al Atlético Paranaense en las semifinales de la Copa do Brasil, pero no podrá contar con el lateral derecho Léo Moura, quien siente molestias en una pierna.Palmeiras también tendrá una baja en la misma banda derecha, pues Mayke será operado en la pierna ídem como consecuencia de una lesión que sufrió en el empate 1-1 con Gremio en la decimoquinta jornada del Campeonato Brasileño. Su puesto será ocupado por Marcos Rocha, quien venía jugando como titular, ya que Fabiano fue cedido por un año al Boavista portugués. (EFE)

Te sugerimos leer