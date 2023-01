Gremio vs. Flamengo se enfrentan por la semifinal de la Copa Libertadores. | Fuente: AFP

Gremio logró un agónico empate 1-1 ante Flamengo por el partido de ida de la semifinal en la Copa Libertadores. El partido tuvo como principal protagonista al videoarbitraje, el cual anuló tres goles al 'Mengao' y una tarjeta roja a Michel.

El primer gol del partido llegó a los 69 minutos. Bruno Henrique fue el autor del tanto de Flamengo, tras cabecear a la portería, aprovechando un centro de Giorgian de Arrascaeta. El brasileño abrió el marcador tras varios goles anulados por el VAR.

El empate llegó al minuto 88, con un remate de Pepe. El brasileño recibió un centro de Giorgian de Arrascaeta en un gran contraataque de Gremio. El delantero puso el 1-1 final del encuentro.

Gremio empató con Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores. El que salga victorioso en el siguiente encuentro se enfrentará en la final ante el ganador de la llave entre River Plate y Boca Juniors, donde el primer partido se llevó el 'Millonario' 2-0.

Gremio vs. Flamengo: alineaciones confirmadas

Gremio: Paulo Víctor; Rafael Galhardo, David Braz, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Matheus Henrique, Michel, Alisson, Luan, Everton; Diego Tardelli.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis; William Arao, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre.

Gremio vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores | Fuente: RPP Noticias

LA PREVIA

Gremio, anfitrión del partido de ida y con gran experiencia en decisiones en la competición, disputa su tercera semifinal consecutiva en la Libertadores y quiere seguir con vida para poder aspirar a su cuarto título continental. El equipo comandado por Renato Gaúcho, que ganó la Libertadores tanto como jugador como técnico del Gremio, conquistó el título en 2017.Sin embargo, el Flamengo, que hace 35 años no llegaba a una semifinal de la Libertadores y tan sólo cuenta con un título continental, figura como favorito no sólo por su actual momento y por ser el anfitrión del partido de vuelta, el 23 de octubre en el Maracaná, sino por el elenco de estrellas que montó este año.El club más popular de Brasil es el líder aislado del Campeonato Brasileño, con tres puntos de ventaja sobre el Palmeiras y quince sobre el Gremio, que marcha en séptimo lugar, y cuenta con el actual goleador de la Liga, Gabriel Jesús, "Gabigol", que ha anotado 18 goles en 22 partidos.La nómina del Flamengo incluye internacionales que pasaron por el fútbol europeo como los laterales Filipe Luis y Rafinha, el portero Diego Alves, el volante Gerson y el delantero Bruno Henrique, así como extranjeros de quilate como el zaguero español Pablo Marí y el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta.Bajo el comando del técnico portugués Jorge Jesús, el club de Río de Janeiro se ha convertido en una apisonadora en los tres últimos meses y es señalado como favorito no sólo al título del Campeonato Brasileño sino también de la Libertadores.

'Fla' atraviesa un buen momento y lleva 1 partidos sin perder. Su última caída (3-0) sucedió el 4 de agosto a manos del Bahía, en calidad de visitante, por el Brasileirao.

Gremio vs. Flamengo: Probables alineaciones:

Gremio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton; y Diego Tardelli. Entrenador: Renato Gaúcho.Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Filipe Luís; Willian Arao, Gérson, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabigol. Entrenador: Jorge Jesús.Árbitro: El argentino Néstor Pitana. Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre.

