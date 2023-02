Marinho y su pesar tras perder la final de la Copa Libertadores. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mauro Pimentel

Marinho, junto a Yeferson Soteldo y Kaio Jorge, fue una de las figuras del Santos a lo largo de esta última temporada de la Copa Libertadores. Sin embargo, el delantero no estuvo fino en la final ante Palmeiras y no trascendió en el 1-0 a favor del 'verdao'.

Es más, Marinho se volvió viral antes de esta fina de la Copa Libertadores entre Santos vs. Palmeiras. Sucede que el atacante tocó el trofeo del torneo antes de empezar el partido, algo que en los códigos del mundo del fútbol -no está escrito precisamente en una norma -no se debe hacer.

Para colmo, a Marinho se le pudo ver muy afectado emocionalmente al término de los 90' reglamentarios en el Estadio Maracaná. Breno Lopes fue el encargado de anotarle al Santos a poco del final del cotejo, gol que sentenciaría las opciones del 'Peixe' de obtener la ansiada gloria sudamericana.

Marinho, sin trascender en el Santos vs. Palmeiras

Esta es la imagen viral de Marinho segundos antes de la final. | Fuente: Conmebol

En lo que respecta a lo que sucedió en el terreno de juego, ninguno de los dos conjuntos creó jugadas de peligros en los arcos. Es más, abusaron del juego fuerte, sobre todo en el primer tiempo.

Recién al final, cuando ya se jugaba el tiempo de descuento en Rio, Roni mandó un buen centro el cual encontró bien posicionado a Breno Lopes, quien con un certero cabezazo venció la portería que no fue defendida a la perfección por el arquero John.

"Estoy triste, pero luchamos hasta el final. Pasamos por muchas cosas y no creían en nosotros, pero nadie va a quitarnos que somos vencedores", dije Marinho al ser entrevistado luego del partido. Buscará su revancha para este 2021 que recién empieza.

