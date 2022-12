Universitario cayó 5-0 ante América de Cali en la primera fecha. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes no pudo contra Corinthians y cayó 8-0 en el partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. El vigente campeón del torneo internacional fue totalmente superior al equipo peruano y lo plasmó en el abultado marcador.

El marcador lo abrió Grazielle, apenas a los 2 minutos del primer tiempo, colándose entre las centrales y aprovechando un pase largo de Gabriela Zanoti para controlar y, con la misma pierna, definir.

El 2-0 llegó 10 minutos después, tras un centro de Juliette por izquierda. Gabi Nunes apareció para, con la cadera, introducir el balón en el arco de Karla López, quien, a los 38', introduciría involuntariamente el balón en su propia portería, luego de que un remate de Grazielle rebotara en su cuerpo.

A los 42', un pase largo de Giovanna Campiolo encontró a Gabi Nunes, quien, con un solo toque, y al tener a López frente a ella, se la puso a Giovanna Criverali, para que defina con total espacio y comodidad. Así, llegaría el entretiempo. Con un 4-0 a favor de Corinthians.

El complemento

La segunda parte no fue tan distinta. Universitario de Deportes no generó ocasiones y, aunque la portera evitó algunas oportunidades manifiestas de gol, no pudo hacer nada para frenar los cuatro restantes que llegarían en el complemento.

A los 53', de tiro libre, Andressinha puso el quinto. Apenas tres minutos después, el equipo brasileño sumaría el sexto, y nuevamente de pelota parada. Tamires Días ejecutó un tiro libre que Gabi Nunes logró conectar de cabeza.

A los 86', luego de un buen desborde por derecha de Gabrielle Jordao, en el que superó a María José Cáceres, centró para que Diany Martins, de cabeza, marque el penúltimo gol del encuentro. El octavo lo puso Grazielle,a los 91'. Con este triunfo, y luego de haber goleado 16 a 0 a El Nacional, Corinthians aseguró su pase a la siguiente fase, sin importar lo que pase en la tercera y última fecha de la fase de grupos, ante América de Cali.

Por su parte, Universitario de Deportes espera el resultado del equipo colombiano ante El Nacional. Sin embargo, es muy probable que las ecuatorianas sumen su segunda derrota al hilo. De ser así, América de Cali sería el segundo equipo clasificado del grupo A. Y, en ese caso, el objetivo de la 'U' sería despedirse del torneo sumando ante El Nacional, el jueves a las 3:00 pm. hora peruana.

Corinthians 8-0 Universitario

Goles de Corinthians:

2' Grazielle 1-0

12' Gabi Nunes 2-0

38' Karla López (autogol tras remate de Grazielle) 3-0

42' Giovanna Criverali 4-0

Entretiempo

53' Andressinha 5-0

56' Gabi Nunes 6-0

86' Diany Martins 7-0

91' Grazielle 8-0

Fecha y hora del Universitario vs. Corinthians

Lunes 8 de marzo, 3:00 pm. hora peruana.

Lugar

Estadio Nuevo Francisco Urbano

.

