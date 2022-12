DIM clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. | Fuente: AFP

El colombiano DIM se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 al superar por 4-2 en definición por penales al argentino Atlético Tucumán luego de perder 1-0 (parcial 1-0) en tiempo regular, en el desquite de la tercera fase jugado este martes en Tucumán.

El 'Decano' albiceleste se impuso en tiempo regular con el gol de Leonardo Heredia (21), y así igualó 1-1 la serie global, ya que el DIM había ganado por idéntico resultado en Medellín en el duelo de ida.

Atlético Tucumán, que había pasado la anterior etapa desde los once metros ante The Strongest, no pudo esta vez en la misma vía, ya que Leandro Díaz falló su remate y el arquero Mosquera contuvo el remate de Lotti, y los ejecutantes del DIM acertaron sus cuatro envíos.

DIM vs. Atlético Tucumán: alineaciones confirmadas

DIM: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Larry Angulo, Maicol Balanta, Andrés Ricaurte, Edwin Mosquera; Juan Caicedo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Yonathan Cabral, Fabián Monzón; Leonardo Heredia, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera; Lucas Melano, Javier Toledo.

Estadio: Monumental José Fierro de Tucumán.

DIM vs. Atlético Tucumán se enfrentan por la fase 3 de la Copa Libertadores | Fuente: EFE

DIM vs. Atlético Tucumán se enfrentan por la fase 3 de la Copa Libertadores | Fuente: CONMEBOL Libertadores

LA PREVIA

DIM vs. Atlético Tucumán se enfrentarán por el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores. En el encuentro de ida, el conjunto de Medellín ganó por la mínima diferencia en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cuándo y a qué hora juega DIM vs. Atlético Tucumán?

DIM vs. Atlético Tucumán chocarán en duelo vibrante el martes 25 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana, y 9:30 p.m. en Argentina) y tendrá lugar en el estadio Monumental José Fierro.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el DIM vs. Atlético Tucumán?

El partido EN DIRECTO será transmitido por FOX Sports y también podrás seguir todas las incidencias por la web de RPP Noticias.

Horarios en el mundo: DIM vs. Atlético Tucumán

Países Hora Perú 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Chile 9:30 p.m. España 1:30 a.m. Francia 1:30 a.m. Ecuador 7:30 p.m.

