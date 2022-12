River Plate debutará en la Copa Libertadores 2020 enfrentando a LDU Quito | Fuente: AFP

River Plate comenzará este miércoles su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 visitando a LDU Quito en Ecuador, pero presentará una baja de mucha consideración: su entrenador Marcelo Gallardo.

El conjunto millonario ha llegado a las últimas dos finales del máximo certamen continental, siempre bajo la dirección de Gallardo, quien no formará parte de la delegación que viajará hasta Quito debido a que presenta un cuadro de anginas.

Por esta situación, el técnico y el departamento médico del equipo determinaron que no viaje, a pesar de que no se trata de un malestar que lo tenga indispuesto como para no estar al borde del campo de juego, prefieren su recuperación al 100%. Además, por la llegada del coronavirus a Ecuador, se ha preferido que Gallardo se quede en Argentina a medida de precaución.

Marcelo Gallardo no estará en el estreno copero de su escuadra, por lo que harán cargo del equipo Matías Biscay y Hernán Buján, los ayudantes del ‘Muñeco’.

River Plate enfrentará este miércoles a LDU en Ecuador a las 7:30 p.m. por la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde comparte el grupo D junto a Sao Paulo de Brasil y Binacional, último campeón del fútbol peruano.

