Miguel Ángel Russo sufrió aparatosa caída en el segundo tiempo del partido. | Fuente: ESPN

Boca Juniors vs. Barcelona se enfrentaron este martes por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido, correspondiente al Grupo C de la competencia, nos dejó una curiosa -y dolorosa, seguramente- imagen sobre Miguel Ángel Russo.

El DT xeneize sufrió una aparatosa caída luego de la disputa por el balón entre Nicolás Capaldo y Mario Pineida. El hecho sucedió a los 64 minutos. El ecuatoriano de 28 años, muy cerca a la línea lateral, y en su intento por recuperar el balón, no midió la velocidad y, producto de un ligero empujón por parte del rival, cayó al suelo.

Todo hubiera quedado ahí si no fuese porque, precisamente en esa zona, se ubicaba el exentrenador de Alianza Lima, quien inmediatamente cayó junto al jugador. Eso sí, aunque seguramente no la pasó nada bien, hay que resaltar que no sucedió nada de gravedad. De hecho, el argentino se puso de pie y continuó dirigiendo al equipo.

Finalmente, Miguel Ángel Russo no pudo hacer nada para cambiar el curso del partido. Boca Juniors cayó 1-0 en su visita a Barcelona de Ecuador, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El único gol

El encargado de abrir el marcador en el Barcelona vs. Boca Juniors fue Carlos Garcés en la segunda parte del encuentro a favor de la visita.

El gol llegó luego de un contragolpe del conjunto ecuatoriano que terminó con el lateral izquierdo Fernando León desplegándose hasta el área rival y dando un pase gol hacia el corazón del área casi llegando al límite de la cancha.

Desde ahí, Carlos Garcés logró desmarcarse de la defensa central 'xeneize' y barrerse para poder llegar y meter la pelota con la punta del pie que, de llegar unos segundos después, no hubiera podido encajar ni poner la mínima ventaja.

