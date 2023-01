Sporting Cristal. | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal, campeón del fútbol peruano, fue ubicado en el Grupo E de la Copa Libertadores 2021, luego del sorteo realizado en Asunción, sede de la Conmebol. El cuadro celeste se medirá ante Sao Paulo uno de los clubes más fuertes del certamen.

Además, Sporting Cristal tendrá que medirse a Racing Club que a pesar no atraviesa un buen momento en el torneo argentino, es uno de los candidatos de la serie. Y Rentistas de Uruguay se perfila como el rival más accesible.

Sporting Cristal debutará ante Sao Paulo el próximo 20 de abril. El duelo se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Aún no se sabe dónde jugará el cuadro celeste, pero existe la tendencia que el duelo se desarrolle en Chile. No olvidemos que los aviones procedentes de Brasil siguen prohibidos. Es decir, la delegación paulista no podría ingresar a nuestro suelo patrio.

Calendario completo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Calendario de Sporting Cristal en la Copa Libertadores | Fuente: @Libertadores

Calendario de Sporting Cristal en la Copa Libertadores | Fuente: @Libertadores

Fixture completo de Sporting Cristal en el grupo E:

Sporting Cristal vs. Sao Paulo (semana del 21/04)

Racing Club vs. Sporting Cristal (semana del 28/04)

Rentistas vs. Sporting Cristal (semana del 05/05)

Sporting Cristal vs. Racing Club (semana del 12/05)

Sporting Cristal vs. Rentistas (semana del 19/05)

Sao Paulo vs. Sporting Cristal (semana del 26/05)

NUESTROS PODCASTS

La ivermectina no debe usarse para prevenir ni tratar la covid-19. La OMS recomendó retirar este medicamento del tratamiento para el nuevo coronavirus luego de que estudios científicos comprobaran que no ocasionaba ningún efecto beneficioso para ello.

Te sugerimos leer