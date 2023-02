Moises Villarroel, Wilstermann, celebra tras anotar ante Colo Colo por la Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO VALDES

Jorge Wilstermann superó por 0-1 al Colo Colo en Santiago y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 en la primera posición del Grupo C.En el equipo Aviador anotó Moisés Villarroel al minuto 88, tras un remate desde fuera del área que pegó en un defensa.Con este resultado, el Jorge Wilstermann avanzó a la siguiente fase del torneo continental con 10 puntos, instancia en la que no participa desde 2017, y lo hizo como primero del grupo C merced a la derrota que sufrió el Paranense por 3-2 en Montevideo frente al Peñarol.Por su parte, Colo-Colo se despide de todos los campeonatos internacionales, ya que termina colista y sin chances de seguir en la Sudamericana, culminando una campaña opaca que lo mantiene en zona de descenso en el campeonato chileno.Si bien el Cacique manejó la posesión del balón con una buena efectividad de pases en el primer tiempo, el partido estuvo trabado en la zona medular del campo desde los primeros minutos de juego.El cuadro boliviano atacó principalmente por la banda derecha, conjugando una defensa sólida protagonizada por Benegas y contragolpes que, sin embargo, no fueron efectivos.

Wilsterman | Fuente: Fox Sports

Los del Imperio Escarlata no registraron remates al arco en los primeros 45 minutos.Iniciado el segundo tiempo, los Albos se instalaron en campo rival.Tras un centro de Véjar al minuto 46, una serie de acciones de peligro se generaron alrededor del área boliviana, sin concretar.Si bien el Cacique realizó cambios ofensivos y buscó el partido, no fue suficiente.La jugada más clara de los Albos surgió al minuto 62, tras un cabezazo que conectó Nicolás Blandi.Al minuto 64, un engache de Rodríguez por la izquierda lo perfiló frente al arco de Colo-Colo, pero Cortés supo responder y desvió el tiro con efecto del jugador argentino.A 10 minutos del final, el árbitro expulsó al técnico del Jorge Wilstermann, Cristián Díaz, tras una serie de insultos.(EFE)

Juan Pablo Aponte, Jorge Wilstermann disputa el balón con Leonardo Valencia, Colo Colo, en el Monumental | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO VALDES

Colo Colo vs. Jorge Wilstermann, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Colo Colo: Brayan Cortés; Brayan Vejar, Juan Insaurralde, Felipe Campos, Óscar Opazo; Gabirel Suazo, César Fuentes, Leonardo Valencia; Gabriel Costa, Marcos Bolados, Estebas Paredes.

Wilstermann: Arnaldo Giménez; Patito Rodríguez, Ismael Benegas, Edward Zenteno, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte; Cristian Chávez, Didi Torrico, Carlos Antonio Melgar, Esteban Orlando; Gilbert Álvarez.

Colo Colo vs. Jorge Wilsterman, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA Wilstermann, que es segundo con 7 unidades, depende de sí mismo, ya que si consigue sumar los tres puntos se clasificará a la siguiente fase, en la que ya tiene cupo asegurado el Athletico Paranaense, que suma 10 puntos.Colo Colo es último con seis unidades, mismo botín que el Peñarol, que es tercero pero con mejor diferencia de goles.Desde Bolivia ven el partido en el Monumental como una final."El partido ante Colo Colo será de ir a matar o morir. Somos conscientes de que tenemos que ir a buscar el partido desde el primer minuto, porque solo los tres puntos nos sirven para pasar de fase sin depender de nadie", expresó el jugador Gilbert Álvarez, según recogieron medios locales.En el caso de que el Wilstermann empate en su visita al Colo Colo, sumará 8 puntos y su clasificación dependerá de lo que logre sumar el Peñarol ante el Paranaense.El equipo local, sin embargo, no depende de sí mismo y para estar en octavos tendrá que ganar al Wilstermann y esperar que el Peñarol empate o pierda ante el equipo brasileño.Para el Colo Colo, que en liga local es penúltimo y está en puestos de descenso, la competición continental es si tabla de salvación.En la primera vuelta, el equipo chileno perdió ante el Aviador por 2-0, aunque a los colocolinos les da tranquilidad que nunca han perdido en casa ante un equipo de Bolivia.

Colo Colo vs. Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores | Fuente: AFP

Colo Colo vs. Jorge Wilsterman: alineaciones probables

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Brayan Véjar; Leonardo Valencia, César Fuentes, Gabriel Suazo; Marcos Bolados, Esteban Paredes y Gabriel Costa. DT. Gustavo QuinterosJorge Wilstermann: Giménez; Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ismael Benegas, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte; Didí Torrico y Melgar; Patricio Rodríguez, Cristián Chávez y Serginho. DT Cristian Díaz

