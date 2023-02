Boca Juniors logró una clave victoria en su debut en la Copa Libertadores 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: AIZAR RALDES

Boca Juniors hizo historia este miércoles en La Paz al vencer 1-0 al boliviano The Strongest, en la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021, un triunfo que no conseguía desde hace 51 años en los 3.620 m de altitud de esta ciudad.

El 'xeneize' hizo el único, valioso y tempranero gol a los 7 minutos por medio del colombiano Sebastián Villa.

La última vez que el equipo azul y oro venció en La Paz fue en febrero de 1970 ante Bolívar, al imponerse por 3-2 en la fase de grupos de la Libertadores de ese año.

Debido a varios casos de covid-19 en su nómina, el DT boquense Miguel Ángel Russo utilizó un medio sector por debajo de los 21 años: Agustín Obando, Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina.

Para el partido en el estadio Hernando Siles, The Strongest adelantó sus líneas al arrancar el juego, con la presión de la localía, pero en este afán dejó espacios atrás y permitió un contragolpe mortal de Boca Juniors, que abrió el marcador con un tempranero gol.

A los 7 minutos, el delantero colombiano Sebastián Villa recibió un pase desde el medio sector, corrió levemente inclinado por izquierda, regateó a la defensa y disparó con el pie izquierdo, sin que el meta local Daniel Vaca pudiera evitar la caída de su pórtico.

Con el madrugador gol, el 'Tigre de Achumani' siguió con su cometido, pero no tuvo la llave para abrir la defensa que tenía a Carlos Izquierdoz como último hombre y organizador de su sector.

Boca trabajó para evitar los remates de distancia de los locales y era frecuente la marcación a corta distancia con ese fin.

Jair Reinoso fue la principal pieza del ataque de los bolivianos, apoyado desde el sector derecho por Jeyson Chura. Un poco más atrás los volantes Raúl Castro y el brasileño Willie Barbosa.

Un Boca superior

Boca hizo un trabajo seguro durante el partido y cuando encontró un vacío, no vaciló para lanzarse al ataque, mientras los locales, con mayor control del esférico, naufragaron en los ataques.

Para el segundo tiempo, ambos equipos siguieron con sus mismos esquemas, pero Boca mostró individual y colectivamente superioridad, con un Villa que se convirtió en una pesadilla. En varias ocasiones estuvo cerca del segundo tanto.

The Strongest atacó por izquierda y derecha, y cuando pudo hizo disparos de distancia. Pero fue evidente que por más que quiso no pudo.

Los locales hicieron el gasto, pero sin frutos. E hicieron tanto esfuerzo que incluso pareció que también les faltó aire.

Por la próxima fecha de la Libertadores, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Santos de Brasil, mientras que The Strongest visitará al ecuatoriano Barcelona en Guayaquil.

(Con información de AFP)

Los xeneizes de Boca Juniors y su par del The Strongest se verán las caras por las señales de ESPN, ESPN Play y Facebook Watch, en tanto que la web de RPP te llevará todos los goles, jugadas y mejores incidencias desde la ciudad de La Paz.

Como subcampeón del torneo local en 2020, The Strongest sabe que no la tiene nada fácil, pero no le falta el optimismo para dar su primer zarpazo y porque además debe ganar como local, aprovechando la altura de La Paz, a 3.600 msnm. Ganarle a Boca Juniors es el gran objetivo.

Boca Juniors vs. The Strongest: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegan al más importante torneo de clubes de la región como bicampeón argentino y con la obsesión de igualar a su compatriota Independiente con siete títulos como máximo ganador de la Libertadores.

El 'xeneize' emprende su primer partido para este 2020 con problemas para su adiestrador Miguel Angel Russo, pues el plantel sufre bajas por varios casos de covid-19, por lesiones de otros y porque decidió no trasladar a su capitán Carlos Tevez, de 37 años.

Durante el pasado fin de semana, en Boca Juniors se confirmaron casos de COVID-19 del peruano Carlos Zambrano, los colombianos Jorman Campuzano y Edwin Cardona, así como Marcos Rojo, mientras el portero Esteban Andrada fue aislado por haber tenido contacto estrecho con los positivos.

También trepa a Bolivia sin su delantero Mauro Zárate por una lesión, aunque podrá contar con su volante Nicolás Capaldo, recuperado de un cuadro de coronavirus.

Lo miras vía ESPN, ESPN Play y Facebook Watch. RPP también te llevará todos los goles, mejores jugadas y todas las incidencias.

