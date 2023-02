Sebastian Villa celebra el gol de la victoria de Boca ante The Strongest por la Copa Libertadores. | Fuente: AFP | Fotógrafo: AIZAR RALDES

Boca Juniors se llevó los tres puntos de La Paz con una anotación del delantero colombiano Sebastián Villa para vencer por 0-1 a un The Strongest que no supo hacerse respetar en su debut en casa en la Copa Libertadores.Villa se convirtió en el héroe del plantel de Miguel Russo con un gol tempranero marcado en el minuto 7 en esta primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores disputada en el estadio paceño Hernando Siles, el fortín boliviano situado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.Con este resultado, el equipo argentino queda segundo en el grupo C, liderado por diferencia de goles por el Barcelona ecuatoriano, mientras que el plantel del boliviano Alberto Illanes va tercero sin puntos y en el cuarto lugar está el Santos brasileño, que cayó en la víspera por 0-2 en casa.El delantero colombiano del 'xeneize' abrió el marcador en el minuto 7 en una jugada que nació en el lado visitante de la cancha.Tras recibir un pase de Agustín Almendra, Villa emprendió carrera hacia el arco custodiado por el experimentado Daniel Vaca culminando con un gol que marcó luego de burlar a dos defensas 'atigrados'.

Bajo la intensidad en el segundo tiempo

La intensidad del partido bajó tras aquella anotación, con un Boca algo más cauto y relajado, aunque sin resignar la intención de anotar nuevamente y un The Strongest que no lograba hallar el camino para igualar pese a los esfuerzos del brasileño Willie Barboza.Ni bien iniciado el segundo tiempo, Villa volvió al ataque, metiendo al menos un par de sustos a los locales con intentos en pos de ampliar la cuenta para los de Russo, lo que hizo que el capitán 'atigrado' Vaca llamase la atención a sus compañeros por permitir el avance visitante y poner en riesgo su arco.Vanos fueron los escasos intentos locales por lograr al menos la igualdad, mientras que la visita jugó cómodamente y pudo tomarse su tiempo ante un Tigre cada vez más desesperado.En los minutos finales, Illanes hizo varios cambios que probablemente habrían sido más oportunos antes, pues el ingreso de Rudy Cardozo fue favorable para los locales, aunque su suerte ya estaba echada.En la segunda jornada del grupo C, el plantel argentino recibirá en Buenos Aires al Santos el próximo 27 de abril y los bolivianos visitarán al Barcelona en Guayaquil un día después. (EFE)

LA PREVIA

Una nueva participación y la ilusión puesta en el título. Boca Juniors se estrena en la Copa Libertadores y lo hará nada menos que en uno de los escenarios más complicados en todo el continente: los más de 3500 metros de altura del estadio Hernando Siles en La Paz, Bolivia, ante The Strongest.

El equipo dirigido por Miguel Angel Russo tomará algunas revisiones para el duelo como viajar sobre la hora con la meta de reducir los efectos de la altitud, ya que permanecerá en Santa Cruz.

Boca Juniors llega de imponerse 3-1 ante Atlético Tucumán por la Copa de LaLiga, un resultado que levanta las expectativas de la producción del equipo tras cotejos previos con muchas irregularidades, principalmente por el rendimiento ofensivo.

No obstante, los 'xeneizes' tendrán que hacer algunas modificaciones debido a las bajas por la COVID-19 como Edwin Cardona, Carlos Zambrano, Jorman Campuzano y Marcos Rojo, la suspensión de Frank Fabra, el lesionado Mauro Zárate, además de la duda del viaje de Carlos Tévez para el duelo en La Paz.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. The Strongest?

Boca Juniors vs. The Strongest chocarán en duelo vibrante el miércoles 21 de abril. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Hernando Siles. En territorio argentino el partido iniciará a partir de las 7:00 p.m., mientras que en Bolvia serán las 6:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs. The Strongest?

El partido EN DIRECTO será transmitido por y ESPN 2. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

Carlos Tévez es la gran figura de Boca Juniors | Fuente: ESPN

Boca Juniors vs. The Strongest: horarios del partido

2:00 p.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

4:00 p.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

5:00 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

7:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

11:00 p.m.: España, Francia, Italia

