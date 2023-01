Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores a manos del Santos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SEBASTIAO MOREIRA

No habrá fiesta xeneize. Santos goleó este miércoles 3-0 a Boca Juniors en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2020 y avanzó a la final que disputará el 30 de enero en Río de Janeiro con otro brasileño, el Palmeiras, que un día antes eliminó al River Plate.

Diego Pituca, el venezolano Yéferson Soteldo y Lucas Braga sentenciaron la victoria del conjunto brasilero ante su par de Boca Juniors. Santos llega a su quinta final del torneo que conquistó en 1962, 1963 y 2011.

Ya en la primera jugada del partido, Santos dio su punzada inicial con un remate del artillero Marinho que se estrelló en el vertical del pórtico defendido por Esteban Andrada y el mismo atacante volvió a inquietar a Boca tres minutos después. Diego Pituca, en una combinación con Soteldo, aprovechó a los 15' una ventaja concedida por el árbitro Wilmar Roldán tras una mano en el área del defensa Lisandro López.

Para el segundo tiempo, Miguel Ángel Russo movió algunas fichas, pero los dirigidos por Cuca salieron con todo, primero con el incisivo Marinho y luego, al minuto 48, con Soteldo, quien recuperó el balón y con una impecable definición puso el 2-0 parcial.Cuando el Boca apenas se sacudía del segundo gol en contra, el Santos marcó el tercero a los cincuenta minutos con Lucas Braga, tras una jugada precedente de Marinho, el goleador de la Liga brasileña. Con el 3-0, pero con tiempo suficiente de una hazaña, el Boca intentó descontar, casi siempre en jugadas con participación del incansable Tévez y Villa.Sin embargo, la oportunidad más clara en el segundo tiempo, después de los goles, fue para Marinho a los 73 minutos. El recién ingresado Madson y Kaio Jorge, antes del final, también estuvieron a punto de marcar el cuarto. (EFE)

Santos 1-0 Boca Juniors: así fue el gol de Pituca | Fuente: ESPN

Santos 2-0 Boca Juniors: así fue el gol de Soteldo | Fuente: ESPN

Santos 3-0 Boca: Praga | Fuente: ESPN

Boca vs. Santos: así jugaron

Santos: Joao Paulo; Felipe Jonatan, Marcos Ricci, Alison Lopes, Yeferson Soteldo, Mario Santos, Luan Peres, Kaio Pinto, Diego Evaristo, Lucas Verissimo, Lucas Braga DT: Alexi Stival.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Diego Gonzalez, Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Carlos Tévez, Sebastián Villa; Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Boca vs. Santos: minuto a minuto

Sebastian Villa disputa el balón con Para durante el Boca Juniors vs. Santos por Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

LA PREVIA

Santos recibe en el estadio Vila Belmiro al Boca Juniors en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, que para el club brasileño es el compromiso más importante de la temporada y para el argentino la posibilidad de confirmar su buen desempeño como visitante.Tras haber empatado 0-0 en su visita al Boca la semana pasada en Buenos Aires en el partido de ida, el Santos necesita de una victoria por cualquier marcador para avanzar a la final de la Libertadores, instancia a la que no llega desde que conquistó su tercer título en 2011.El conjunto porteño, por su parte, necesita de un empate con goles o de una victoria por cualquier marcador para volver a disputar una final de la Libertadores desde que fue derrotado por su histórico rival River Plate en la de 2018.La semifinal mide a un Santos tricampeón de la Libertadores (1962, 1963 y 2011) y a un Boca Juniors que ha conquistado seis veces el título y ha llegado a once finales. Los dos históricos clubes se han medido dos veces en la Libertadores, precisamente en las finales de 1963 y 2003, la primera conquistada por los brasileños con Pelé en su equipo y la segunda por los argentinos.Para el Santos el partido del miércoles representa el más importante de la temporada debido a que, prácticamente sin posibilidades de conquistar el título del Campeonato Brasileño y eliminado de la Copa do Brasil y del Campeonato Paulista, una victoria mantiene vivo el sueño de volver a conquistar un título tras cuatro años de sequía.Pese a que jugará en casa, el Vila Belmiro sin público por la pandemia ya no es el fortín que hacía temer a los adversarios y tendrá que medirse a un Boca Juniors que en la actual temporada tan sólo ha perdido uno de los nueve partidos que ha disputado como visitante. Venció seis y empató los otros dos.Boca llega animado a la semifinal tras garantizar su clasificación a la final de la Copa Diego Armando Maradona y confía en disputar también la final de la Libertadores, en la que se mediría el 30 de enero próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro al vencedor del duelo entre Palmeiras y River Plate.

Te sugerimos leer