Luan Peres disputa el balón con Carlos Tevez por la Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

Boca Juniors y Santos pactaron este miércoles un empate sin goles en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y dejaron en suspenso cuál de los dos jugará la final del torneo, el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro.En un encuentro intenso, pero sin brillo, ambos equipos no lograron quebrar el cero del tanteador y dejaron la definición para el próximo miércoles en el estadio paulista de Vila Belmiro.Boca tuvo un comienzo a mejor ritmo que su rival y en el minuto 8 Carlos Tevez habilitó a Sebastián Villa, que sacó un remate que dio en el travesaño, aunque la jugada fue inhabilitada por posición adelantada del atacante colombiano.Sin embargo, con el correr del tiempo Santos empezó a tener más presencia en el campo rival y adueñarse del balón, y tuvo a Marinho y Lucas Braga como sus ejes de juego.Santos manejó los tiempos y el campo, pero sin llegar con tanto peligro al arco defendido por Esteban Andrada gracias a la efeciza labor de sus defensas centrales Lisandro López y Carlos Izquierdoz.En el segundo tiempo, Santos tuvo un posibilidad en el minuto 53 con una pérdida de Fabra que Marinho desaprovechó.Diez minutos después el portero Andrada tuvo su intervención más importante en un remate bajo de Marinho tras un centro de Braga, y casi enseguida Caio sacó un disparo que se fue cerca del ángulo derecho de la portería local.Carlos Izquierdoz cruzó con el cuerpo a Marinho en el área y, tras la revisión del VAR, el árbitro Tobar determinó que no hubo infracción y se diluyó el potencial penalti.Ramón 'Wanchope' Ábila en el minuto 81 no logró definir un pase en profundidad del colombiano Edwin Cardona por un balón que nunca le quedó franco para un remate.En el minuto final un centro atrás de Villa le quedó a Jara en el borde del área y sacó un remate por encima del travesaño que fue la última posibilidad para modificar el cero del tanteador. (EFE)

Boca Juniors vs Santos, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Boca Juniors: Esteban Andrada; Frank Fabra, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Leonardo Jara; Diego González, Nicolás Capaldo, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Franco Soldano, Carlos Tevez.

Santos: Jhon; Pará, Lucas Verissimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison, Lucas Braga; Marinho, Yeferson Soteldo, Kaio Jorge.

Boca Juniors vs. Santos por la semifinal de la Copa Libertadores | Fuente: Twitter @Libertadores

Boca Juniors vs. Santos, EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

Fecha y hora del Boca Juniors vs. Santos

Boca Juniors vs. Santos se veran la caras el miércoles, 6 de enero. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio La Bombonera desde las 5:15 p.m. (hora peruana). En territorio argentino el reloj marcará las 7:17 p.m.

Canales que transmitiran EN VIVO el Boca Juniors vs. Santos

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles del partido lo tendrás en RPP.pe.

Boca Juniors vs. Santos: así fue el último entrenamiento del equipo xeneize | Fuente: Boca Juniors

Horarios en el mundo: Boca Juniors vs. Santos

Pais Hora Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. Ecuador 5:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. Brasil 7:15 p.m. Uruguay 7:15 p.m. México 4:15 p.m. España 11:15 p.m. EE. UU. (Miami) 5:15 p.m. EE. UU. (Nueva York) 5:15 p.m. EE. UU. (Los Ángeles) 2:15 p.m.

Te sugerimos leer