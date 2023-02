Boca Juniors venció a Santos por la segunda fecha de la Copa Libertadores | Fuente: EFE

Boca Juniors venció este martes por 2-0 al Santos brasileño en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores con un gol de su emblema Carlos Tevez, de 37 años, y otro del volante ofensivo colombiano Sebastián Villa.'El Apache' anotó a los 47 minutos y Villa lo hizo a los 69, tras ser asistido por Tevez.Con este resultado, el Xeneize lidera el Grupo C con seis puntos y Santos sigue sin unidades. Barcelona ecuatoriano, que tiene tres puntos, y el The Strongest boliviano, que perdió en el debut ante Boca Juniors, cerrarán la segunda jornada el jueves.En los primeros minutos, Santos presionó alto e intento evitar que los defensores rivales se conectaran con los centrocampistas.Boca, en cambió, dejó avanzar al Santos con la intención de robarle la pelota en su propio cambio y salir rápido por las bandas con Villa y con Cristian Pavón.El primer tiempo no tuvo grandes emociones y ambos equipos parecían más preocupados por controlar a los rivales que por generar jugadas de peligro.Pavón fue el único que logró inquietar a los visitantes durante la primera mitad gracias a sus gambetas en velocidad.

Boca Juniors 1-0 Santos FC: así fue el gol de Carlos Tevez | Fuente: ESPN

Los goles de Boca Juniors

Apenas comenzado el segundo tiempo, Tevez hizo el 1-0 al rematar de primera tras un tiro de esquina desde la izquierda del ataque.Santos se paró varios metros más adelante en busca de la igualdad y Boca Juniors aprovechó los espacios para golpear de contraataque.El centrocampista Alan Varela recuperó la pelota, Tevez comandó la ofensiva y asistió a Villa, que anotó el 2-0 con un preciso remate al palo más lejano del portero.El Santos, ya resignado, se pasó los últimos minutos deseando el final del encuentro.Este fue el primer partido del conjunto brasileño tras la renuncia del entrenador argentino Ariel Holan, que dimitió el lunes. En el banquillo estuvo como técnico interino Marcelo Fernandes. (EFE)

Boca Juniors 2-0 Santos FC: así fue el gol de Sebastian Villa | Fuente: ESPN

Boca Juniors vs. Santos FC: alineaciones confirmadas

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gonzalo Sandez, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Nicolás Capaldo; Cristian Pavón, Agustín Almedra, Alan Varela, Cristian Medina; Carlos Tevez, Sebastián Villa.

Santos FC: Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, FElipe Jonatan, Vinicius, Alison; Marinho, Gabriel Pirani, Lucas Braga, Marcos Leonardo.

Boca Juniors vs. Santos FC: minuto a minuto

LA PREVIA

El cuadro argentino Boca Juniors recibe este martes por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores al brasileño Santos, que atraviesa una crisis deportiva tras la dimisión de su técnico, Ariel Holan, quien podría dirigir mañana su último encuentro para el "peixe".El cuadro brasileño anunció hoy a través de su cuenta de Twitter la dimisión de Holan, quien en sus tres últimos partidos en el banquillo blanquinegro encadenó tres derrotas consecutivas, dos por el torneo local y otra en el primer partido de la fase de grupos de la Libertadores frente al Barcelona de Guayaquil.

El presidente Andrés Rueda anunció la decisión de Ariel Holan en una entrevista. El titular de 'Peixe' confirmó que el DT quería sentarse en el banquillo por última vez en el choque de la Bombonera."Él nos pidió que el juego de mañana contra Boca fuera su último juego al frente de nuestro equipo. Él lo pidió. ¿Qué ponderó? Que el resultado fruto de su trabajo no estaba apareciendo", aseguró.Por su parte, el conjunto "xeneize" viene en una dinámica positiva tras ganar sus últimos tres partidos, dos por la Copa de la Liga y uno de Libertadores.Russo se mostró molesto tras el último partido por lo cargado del calendario, aunque afirmó que "la Libertadores está por encima de cualquier liga local"."Yo sé que estamos en pandemia y cuesta todo. Los futbolistas necesitan descanso y los cuerpos técnicos tiempo. Los viajes ahora son más complejos, las horas aumentan con los hisopados y todo lo que implica convivir con el covid. Los futbolistas son humanos, es un estrés muy alto. Es completamente distinto a como era antes de la pandemia, son cosas a evaluar y a tener presentes", dijo.Boca y Santos comparten el Grupo C de la Copa Libertadores con el Barcelona de Guayaquil y el The Strongest boliviano.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs. Santos?

Boca Juniors vs. Santos chocarán en duelo vibrante el martes, 27 de abril. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio La Bombonera. En territorio argentino se inicia a las 9:30 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Santos?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. El minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe

Boca Juniors vs Santos FC | Fuente: AFP/Santos FC

Boca Juniors vs Santos: horarios en el mundo

7:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, México

8:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay

2:30 a.m. (28/04) España, Italia, Francia

Boca Juniors vs. Santos: alineaciones probables:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra, Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.DT: Miguel Ángel Russo.Santos: Paulo; Madson, Peres, Fernandes, Jonatan; Balieiro, Alison; Marinho, Pirani, Braga y Leonardo. DT: Ariel Holan.

