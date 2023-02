Hinchas detuvieron el bus de Boca rumbo a la Bombonera. | Fuente: Fox Sports

Es un martes para todos los gustos. Por el día, la fase de grupos de la Champions League. Por la noche, la semifinal de la Copa Libertadores. Y no con cualquier duelo, sino con el clásico de clubes más esperado de Sudamérica: Boca Juniors vs. River Plate.

El cuadro 'xeneize' recibe en la Bombonera al 'Millonario', con la intención de darle vuelta al 2-0 en contra del partido de ida, en el Monumental. La presión no es poca. Y como si la última final perdida no fuese ya un recordatorio suficiente, los hinchas de Boca tenían una sorpresa preparada.

A 15 cuadras del estadio, y pese al resguardo policial, un grupo de seguidores bosteros consiguió frenar al bus de su equipo para enviar un mensaje de aliento que, sin dudas, tuvo un toque de imposición.

"Pongan hue..., que esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar", cantaban los hinchas presentes en la ruta a la Bombonera. Quienes se mostraron sorprendidos fueron los conductores de Fox Sports, quienes lo catalogaron como "increíble".

"Esto no estaba en los planes de nadie. La gente de Boca reclamando la clasificacion ante River, haciendo sentir el rigor a sus jugadores. La preocupación de la Policía era el micro de River, no el de Boca. Los hinchas sabían el recorrido, porque no estamos cerca de la Bombonera", dijeron.

"Paran el micro y piden ganar. Esta arenga es demostración de afecto, pero también de rigor. Qué euforia, qué clima, qué tensión, cuántos nervios...", precisaron.

Boca Juniors vs. River Plate se enfrentarán este martes a partir de las 7:30 pm. (hora peruana) en la Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

Boca Juniors vs. River Plate se enfrentan esta noche en la Bombonera. | Fuente: Fox Sports

Te sugerimos leer