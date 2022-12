Racing vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores | Fuente: EFE

Racing Club venció por 1-0 a Boca Juniors este miércoles en el partido de ida de la serie argentina por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se definirá el próximo miércoles en la Bombonera.Con un golazo de 'palomita' del paraguayo Lorenzo Melgarejo en el minuto 60, la 'Academia' logró la ventaja mínima en su estadio en un encuentro intenso que terminó con seis jugadores amonestados.El vencedor de esta serie se medirá en semifinales con el Santos, que este miércoles resolvió el cruce de brasileños con un global de 5-2 ante el Gremio.El duelo disputado en el estadio Presidente Perón de la ciudad bonaerense de Avellaneda tuvo un comienzo muy intenso con ambos equipos buscando apropiarse del balón y también del terreno, sobre todo a lo ancho.Boca apostó por la velocidad de Eduardo Salvio y el colombiano Sebastián Villa para asociarse con Edwin Cardona y Carlos Tevez en ofensiva.Racing, en tanto, tuvo dos laterales con mucha profundidad como Eugenio Mena y Fabricio Domínguez, que provocaron peligro en el área xeneize y en la portería defendida por Esteban Andrada.Luego de media hora con mucha intensidad, pero pocas acciones de riesgo, Boca tuvo la primera clara en el minuto 30 con un remate de Carlos Tevez que contuvo el portero del local Gabriel Arias.

Racing 1-0 Boca Juniors: así fue el gol de Melgarejo | Fuente: ESPN 2

Tres minutos después Leonardo Sigali tuvo una proyección en ataque y sacó un remate cruzado que se fue apenas desviado, mientras que al minuto siguiente el que desvió un disparo fue el paraguayo Melgarejo.Sobre el final del primer tiempo, Boca tuvo mejores opciones con un remate de Sebastián Villa y otro de Carlos Tevez que no lograron mover el cero del marcador, en un final que resaltó las actuaciones de Leonardo Sigali y Nery Domínguez en la zaga central del local.En el comienzo del complemento, Boca mantuvo su dominio del balón, pero Racing mantenía su propuesta de atacar cada vez que recuperaba la pelota.Y fue así como en el minuto 60 una jugada de derecha a izquierda terminó en un centro de Eugenio Mena que superó a los centrales de Boca y tuvo la irrupción de Melgarejo, que se lanzó en 'plomita' y de cabeza venció al golero Esteban Andrada.Con la ventaja en el tanteador, Racing se replegó y apostó al contragolpe además de refrescar sus jugadores con las modificaciones.Boca no encontró la forma de empatar el juego y los ingresos de Mauro Zárate y Franco Soldano no le dieron la profundidad necesaria para poder nivelar el tanteador.La más clara para la visita fue en el minuto 84 cuando un centro le quedó a Soldano de frente a la portería pero su remate se fue por encima del travesaño.La serie quedó abierta, pero Racing irá el próximo miércoles a la Bombonera a defender la corta ventaja en el marcador y con la tranquilidad de no haber recibido gol en casa. (EFE)

Racing vs. Boca Juniors, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Racing: Gabriel Arias; Alexis Soto, Nery Domínguez, Leonardo Sigali; Eugenio Mena, Matias Rojas, Leonel Miranda, Fabricio Domínguez, Héctor Fértoli, Lorenzo Melgarejo, Lisandro López.

Boca Juniors: Estaban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Nicolás Capaldo; Jorman Campuazano, Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Carlos Tevez.

Boca Juniors vs. Racing, EN VIVO: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

Boca Juniors y Racing protagonizarán una las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores 2020.

El equipo xeneize llegó a estas instancias tras eliminar al Inter, al que superó por 5-4 en la definición por penales, y luego de perder 1-0 (parcial 0-0) en los 90 minutos, en el encuentro desquite de los octavos jugado el último miércoles en la Bombonera, en Buenos Aires.

Racing eliminó al actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo.

Las semifinales en la primera quincena de enero y la final a partido único está prevista para el 30 de enero en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El campeón de la Copa disputará el Mundial de Clubes de la FIFA, previsto en febrero de 2021 en Catar, y la Recopa Sudamericana 2021 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2020.

Boca Juniors y Racing Club jugarán partido de ida y vuelta por los cuartos de final | Fuente: Libertadores

Fecha y hora del Boca Juniors vs. Racing Club

Boca Juniors vs. Racing Club se verán la caras el miércoles, 16 de diciembre. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Presidente Perón desde las 7:30 p.m. (hora peruana). En territorio argentino será las 9:30 p.m.

Canales que transmitirán EN VIVO el Racing vs. Boca Juniors

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles lo tendrás en Rpp.pe.

Racing vs. Boca Juniors, HORARIO EN EL MUNDO

4:30 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles)

6:30 p.m. México

7:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miamii, New York)

8:30 p.m. Bolivia, Venezuela

9:30 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil

1:30 a.m. (Jueves, 17) España, Francia, Italia, Alemania

