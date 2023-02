Riquelme es el actual directo vicepresidente de Boca Juniors | Fuente: AFP

Han pasado más de 13 años desde la última gran conquista ‘xeneize’. Fue en la edición 2007 de la Copa Libertadores cuando Boca Juniors consiguió ser el campeón del máximo torneo sudamericano, aquella vez cuando Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo fueron sus principales artífices.

Ambos están nuevamente junto en el equipo. Russo como entrenador y el ‘10’ siendo vicepresidente y encargado total de la parte deportiva. Su objetivo es uno principalmente, la Copa Libertadores, y en el segundo intento desde que Juan Román Riquelme asume esta función, intentará conformar el plantel que le devuelva la groria a los bonaerenses.

“Estoy en una nueva etapa y estoy un poco entretenido. Me he metido otra vez en Boca y estoy feliz por ello. Estamos armando el mejor equipo posible, con la idea de jugar bien, competir y de poder estar cerca de ganar la Copa Libertadores. Es una cosa nueva para mí, está relacionado con el fútbol y la verdad es que me hace bien”, dijo el exmediocampista en una charla telemática con sus excompañeros del Villarreal de España.

Boca Juniors disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Si accede a octavos de final, seguirá en camino hacia el título a partir del segundo semestre del año, donde el club podría tener nuevas incorporaciones. Entre los diversos nombres que aparecieron en la mira de Riquelme, figuran el uruguayo Edinson Cavani y el peruano Luis Advíncula.

"En este cargo (vicepresidente) lo estoy pasando bien, la gente me quiere y me ayuda mucho. Estamos con mucha ilusión de poder hacer grandes cosas", manifestó

