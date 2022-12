Binacional vs. Sao Paulo se enfrentan por la fecha 1 del grupo D. | Fuente: EFE

Binacional venció a Sao Paulo en su debut en la Copa Libertadores. El duelo se jugó en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

El gol de Sao Paulo llegó al minuto 20, Pablo le entregó el baló a Alexandre Pato en el centro del área del 'Poderoso del Sur'. El delantero se acomodó y pateó hacia la derecha del arco de Raúl Fernández para abrir el marcador en Juliaca.

El empate para Binacional lo marcó Aldair Rodríguez a los 50 minutos, con una 'huachita' hacia el guardameta del 'Tricolor Paulista' para asegurar la igualdad. El segundo para el conjunto de Juliaca llegó a los 77 minutos de la mano de Johan Arango. El colombiano metió un potente remate hacia la valla rival entre cuatro defensas y aseguró la victoria local.

Binacional vence 2-1 a Sao Paulo por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores. El 'Poderoso del Sur' visitará a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, mientras que el 'Tricolor Paulista' recibirá a LDU Quito.

Binacional vs. Sao Paulo: alineaciones confirmadas

Binacional: Raúl Fernández; Ángel Pérez, John Fajardo, Eder Fernández, Jeickson Reyes; Ángel Ojeda, Yorkman Tello, Johan Arango, Reimond Manco, Dahwling Leudo; Aldair Rodríguez.

Sao Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Dani Alves, Tchê Tchê, Antony, Igor Gomes, Pablo, Pato.

Estadio: Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

LA PREVIA

Binacional vs. Sao Paulo debutan este jueves, 5 de marzo, en la Copa Libertadores. El duelo se jugará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, que estrenará luces artificiales, empieza a las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión por TV estará a cargo de ESPN. También puedes sintonizar los 89.7 de la FM y todos los detalles los encontrás en la web de RPP Noticias.

El campeón del fútbol peruano sueña con hacer historia en su debut en la Copa Libertadores al recibir al poderoso Sao Paulo de Brasil, en la primera fecha del Grupo D.

El Grupo D o "de la muerte" lo conforman también Liga de Quito y River Plate de Argentina, vicecampeón de la anterior edición del torneo continental, ganada por el Flamengo de Brasil en la primera final única del certamen, disputada en Lima. Estos otros dos equipos se enfrentan este miércoles en la capital ecuatoriana.

"Nos ha tocado un grupo fuerte pero aquí no podemos mirarlos a ellos como los gigantes. En la cancha es una batalla de once contra once", dijo el técnico de Binacional, el colombiano Flabio Torres, quien tomó las riendas del club hace apenas seis días.

El goleador del cuadro inca es el delantero Aldair Rodríguez, con tres anotaciones en cinco partidos del torneo local, y su ídolo es el volante Andy Polar, seleccionado peruano Sub-23 en los Panamericanos de Lima 2019.

Su primera incursión internacional fue en la Copa Sudamericana 2019, pero quedó eliminado en primera fase por Independiente de Argentina con global de 6-2.

Así llega Sao Paulo

El Sao Paulo regresa a una fase de grupos de la Copa Libertadores después de tres años. En 2019, quedó eliminado en la segunda ronda a manos del Talleres de Córdoba argentino, por un global de 2-0.

Con jugadores de gran experiencia, su principal problema ante Binacional puede ser la altura.

El tricolor paulista llegará el mismo día del partido para sufrir menos con los efectos de la altura, por lo que volará primero a Santa Cruz (Bolivia), de donde saldrá a Juliaca el jueves en un avión fletado.

Tricampeón continental en 1992, 1993 y 2005, el Sao Paulo no escatimó en refuerzos para tener opciones de acabar con la sequía de los últimos años. Su último trofeo fue la Copa Sudamericana 2012.

Binacional: Raúl Fernández - Angel Pérez, John Fajardo, Eder Esquivel, Jeickson Reyes - Angel Ojeda, Yorkman Tello, Héctor Zeta, Reinmond Manco, Andy Polar - Aldair Rodríguez. DT: Flabio Torres.

Sao Paulo: Volpi - Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo - Tche Tche, Dani Alves, Igor Gomes - Antony, Pato, Vitor Bueno. DT: Fernando Diniz.

