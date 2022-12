El técnico de Alianza Lima habló tras la derrota ante Nacional. | Fuente: Club Alianza Lima

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se pronunció tras la derrota ante Nacional por la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores. El entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa junto al guardameta Leao Butrón.

"Golpea mucho. Esperamos dos meses para jugar la Copa Libertadores. Creímos que llegamos bien, pero a los 20 segundos ya íbamos perdiendo 1-0. Ese accidente que hubo a los 20 segundos cambió todo el partido. El fútbol tiene esas cosas", aseguró Bengoechea sobre el tanto de Santiago Rodríguez a los 12 segundos del encuentro. "Todas las expectativas que teníamos se fueron al tacho el día de hoy. Teníamos mucha ilusión para este partido. El gol a los 20 segundos nos complicó toda la noche, lamentablemente", añadió el técnico.

Finalmente, Bengoechea señaló que el sistema de juego no fue el problema de la derrota. "Jugar con línea de 5 o de 4, los futbolistas no tienen ningún problema. En el partido de hoy, más allá que el sistema, fue el gol a los 20 segundos. No tiene nada que ver con la línea de 5 o 4. El cierro lo hizo un jugador nuestro por error y terminó en gol", afirmó el entrenador.

Alianza Lima cayó 1-0 ante Nacional por la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores. El conjunto blanquiazul visitará a Racing en el 'El Cilindro' de Avellaneda, mientras que el conjunto uruguayo recibirá a Estudiantes de Mérida en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

