No pudo ser. Alianza Lima cayó 3-2 en su visita a Estudiantes de Mérida este miércoles 16 de setiembre en el Estadio Metropolitano de Mérida, en Venezuela, por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores. El equipo blanquiazul empezó ganando 2-0 con goles de Alexi Gómez y Joazinho Arroé, pero no pudo sostener la ventaja y se dejó voltear el resultado con tantos de Edson Rivas y Wilson Mena y un gol de penal en el último minuto de José Rivas .

El marcador lo abrió Alexi Gömez de penal a los 51', tras una falta de Edson Rivas a Joazinho Arroé. Alexi, con un disparo potente y bien direccionado, puso el 1-0 a favor del equipo de Mario Salas, que volvía a anotar de visitante en un partido de Copa Libertadores después de nueve encuentros sin poder hacerlo.

A partir de esa ventaja, el protagonismo de los blanquiazules fue mayor. Incluso, apenas tres minutos después, apareció Joazinho Arroé por el sector izquierdo del campo para, con un remate desde fuera del área, colocarla en el ángulo izquierdo superior del arco de Alejandro Araque. Un golazo. Y un resultadazo, además, pues ese triunfo parcial significaba una victoria tras 20 encuentros en total (14/03/12 vs. Nacional) y 16 de visita (10/02/10 vs. Bolívar).

En el banquillo de los locales no había entrenador. El lugar del director técnico lo ocupaba el preparador de arqueros, José Rodríguez, pero éste se comunicaba vía telefónica con Martín Brignani, el DT, quien no pudo viajar de Argentina a Venezuela para dirigir el partido ante Alianza Lima. Pese a ello, y a que el equipo no había jugado ningún partido oficial desde el 12 de marzo, Estudiantes consiguió lo que parecía improbable: remontar.

Apenas 10 minutos después de la 'pinturita' de 'Joa', Edson Rivas eludió la marca de Alberto Rodríguez, desde el borde del área, puso el descuento. Ya a los 81', tras una pared y un gran pase filtrado de Jesús Meza, Wilson Mena marcó el empate. Pero todavía quedaba tiempo, y las sorpresas no faltaron. Primero, hubo polémica con una clara mano de Estudiantes en el área, que el árbitro no cobró y, casi de inmediato, a los 97', una falta de Rubert Quijada, en área contraria, a Mena, autor del 2-2. José Rivas transformó el penal en gol.

Con este resultado, Estudiantes de Mérida suma tres puntos y se ubica en el tercer lugar del Grupo F. En la siguiente jornada, el martes 22 de setiembre, jugará el partido de vuelta ante Nacional de Uruguay (en la ida perdió 1-0). Alianza Lima, por su parte, se ubica último en la tabla sin sumar puntos. Su siguiente rival es Racing de Argentina, rival ante el que perdió por la mínima diferencia de visita. Ahora, en casa, buscará su primera victoria. El partido está programado para el miércoles 23 de setiembre a las 7:30 pm.

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell, Rinaldo Cruzado, Josepmr Ballón, Joazhiño Arroé, Oslimg Mora, Alexi Gómez, Gonzalo Sánchez.

Estudiantes de Mérida: Alejandro Aranque; Daniel Linarez, Galileo Del Castillo, Luz Rodríguez, Jesús Meza, José Marrufo, Ayrton Páez, Cristhian Rivas, Ronaldo Rivas, José Rivas, Edson Rivas.

Así luce el estadio Olímpico Metropolitano de Mérida

LA PREVIA

Tanto Estudiantes como Alianza necesitan romper su sequía de puntos en el Grupo F tras perder sus dos primeros encuentros frente a Racing Club y Nacional de Uruguay.

Los blanquiazules se reinsertan en el certamen tras cuatro partidos por la Liga 1, donde registran tres victorias y una derrota con solo tres goles marcados. Desde la llegada de Mario Salas al banquillo no saben lo que es ganar y se suma para el duelo las bajas de Carlos Ascues y Kluiverth Aguilar.

Por esta situación, el chileno cubriría las ausencias con Aldair Salazar en el lateral derecho y el juvenil Miguel Cornejo para posicionarse en el mediocampo.

"Estamos muy motivados, con muchas ganas y con la idea de poder ir a ganar el encuentro en Venezuela. Tengo mucha confianza y mucha fe en que mis jugadores van a estar a la altura de lo que corresponde este partido", dijo Salas.

Estudiantes de Mérida no disputa un partido oficial desde el pasado 12 de marzo y para el cotejo de este miércoles no podrán contar con José 'Buda' Torrealba, asistente técnico del DT argentino Martín Brignani, que dio positivo por COVID-19, según informó el club en un comunicado. 'Buda' iba a dirigir el encuentro desde el banquillo. Las restricciones generadas por la pandemia han impedido a Brignani sumarse a los entrenamientos luego de quedar varado fuera del país por la prohibición de vuelos comerciales vigente desde el 17 de marzo pasado.

Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque; José Manríquez, José Luis Marrufo, Henry Plazas, Omar Labrador; Christian Flores, Yorwin Lobo, Jesús Meza, Cristhian Rivas; Luz Rodríguez, Armando Araque.

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Josepmir Ballón, Rinaldo Cruzado, Miguel Cornejo; Oslimg Mora, Joazhiño Arroé, Gonzalo Sánchez.

