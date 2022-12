Ayrton Páez es sobrino del extécnico de Alianza Lima, Richard Paéz | Fuente: Estudiantes de Mérida

El ‘10’de Estudiantes de Mérida, rival de Alianza Lima por Copa Libertadores es Ayrton Páez. Apellido histórico en Venezuela. Sobrino de Richard y primo de Ricardo, quienes pasaron por el cuadro blanquiazul en el 2008.

Formado en España, llegó a la mitad del 2019 para ponerse la camiseta ‘Rojiblanca’. A menos de una semana del juego, y tras estar parado seis meses, le cuenta a RPP Noticias cómo llegan.

¿Cómo están a seis días de jugar con Alianza Lima?

Estamos muy bien. La pandemia nos afectó a todos, quizás hay equipos que llegan un punto mejor por estar compitiendo en sus ligas, pero a nosotros nos va a servir para prepararnos bien físicamente y creo que llegamos en un buen momento.

¿Y personalmente?

Muy contento de jugar ante un grande Sudamérica como es Alianza Lima y más porque es un equipo que dirigió mi tío (Richard), con muchas ganas e ilusión de que llegue ya el partido.

¿Qué te dijo Richard Páez de Alianza Lima?

Sí, claro. Desde el momento que salió el grupo le pregunté, le pregunté sobre el equipo y me habló de lo grande que es Alianza en Perú, lo que a nivel de Sudamérica significa. Siempre tomo los consejos de él para llegar de la mejor manera a un partido de esta talla. Me recomendó ver videos. Yo pude ver los juegos con Sporting Cristal y una parte contra Cusco FC. Él me comenta que ve un cuadro con velocidad, con el medio de salida con buen pie (Rinaldo Cruzado) y después el ‘10’ (Arroé) que me pareció muy bueno.

¿Y qué piensan de este Alianza Lima?

Tiene jugadores interesantes, con mucha movilidad en el medio, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Intentaremos quitarle la pelota y aquí nos vamos a hacer fuertes y les va a costar.

El PF de Estudiantes de Mérida dijo en agosto que estaban al 80% ¿Hoy están al 100%?

Hemos ido evolucionando, lo que dijo el ‘profe’ tenía toda la razón, siempre cuesta después de un parón tan largo agarrar el ritmo otra vez, pero yo creo que el equipo si no está al 100%, está al 99% por el tema a lo mejor de esa falta de ritmo de competitividad en partidos oficiales.

¿Cuánto los perjudica en estos momentos no tener al técnico de manera presencial?

Obviamente es un punto negativo para nosotros, pero bueno habrá que acostumbrarse a una charla virtual o vía telefónica, que no es lo habitual pero pasa en todo el mundo. Estamos trabajando excelente con “El Buda” (José Torrealba), motivación hay, si uno no se motiva con un partido de Copa Libertadores es muy difícil motivarse con algo.

¿Cada cuánto tiempo tienen contacto con el técnico Martín Brignani?

Nos escribe personalmente. Aparte está viendo constantemente los entrenamientos que los graban y mandan muchos mensajes de parte del cuerpo técnico. Así que aunque no esté sus indicaciones se han ido dando. En su momento los capitanes le manifestaron a la directiva lo que quería el grupo. Ellos están haciendo todo lo que está en sus manos (para que el DT esté en el partido).

