Luis Aguiar mediocampista de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Luis Aguiar lamentó la derrota de Alianza Lima ante Racing Club por la Copa Libertadores. Además el volante uruguayo afirmó que la prensa “inventó historias” esta semana sobre él y Rinaldo Cruzado.

“En Perú hay que tener cuidado con lo que se dice porque todo se toma a mal al propósito. Son muy mala leche”, señaló Aguiar a los medios de prensa.

“La prensa ha dicho cualquier huev… toda esta semana, han inventado”, añadió Aguiar que jugó hasta el minuto 62 contra Racing Club tras ser cambiado por Joazinho Arroé.

“Hoy todos somos horribles, somos malos, tenemos que irnos y dejar el club. Yo no me voy, yo me quedo”, culminó el 'charrúa'.

Con este resultado, Alianza Lima agrava su crisis de resultados que provocó la renuncia del entrenador Pablo Bengoechea.

El equipo blanquiazul, con cero puntos, se ubica en el último lugar del Grupo F de la Libertadores tras disputarse las dos primeras jornadas del campeonato de clubes.

