El miércoles 16 de setiembre (5:15 pm. hora peruana), Alianza Lima visitará a Estudiantes de Mérida por la fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El cuadro blanquiazul viajará en un charter privado a Venezuela. Y, entre los viajeros, estará Mario Salas.

Podría sonar evidente, pero no precisamente lo es. El rival, por ejemplo, no contará con su técnico en el partido ante el equipo peruano. ¿El motivo? Martín Brignani se encuentra en su natal Mar de Plata, a donde viajó por la pandemia, en un vuelo de repatriados, y con todos los permisos del caso. Ahora, sin embargo, no puede regresar.

"Que se haga un milagro puede ser la única forma en que llegue. Está complicado viajar. La única chance que tengo es un vuelo Buenos Aires-San Paulo y San Paulo-Boavista. Ingresar por Brasil a Venezuela y, después, por vuelo privado para Mérida. Y, si abren el aeropuerto de Bogotá, también Buenos Aires-Bogotá y Bogotá-Cúcuta y entro por tierra. Los aeropuertos están cerrados para los vuelos internacionales", contó a Olé de Argentina.

Aunque no descarta al 100% estar presente en Venezuela en el partido ante Alianza Lima, Martín Brignani sabe que es súper complicado. Por ello, ya se hizo la idea de dirigir por celular. Incluso, cuenta al medio argentino, se animaría a realizar cambios vía telefónica. "Si veo algo que no me gusta, voy a comunicar que hagan un cambio, pero sería un poco autoritarioi, sin saber qué está pasando con las pequeñas cosas que por TV no se pueden ver Habrá consenso con el asistente, con una comunicación corta", explicó.

Por ahora, Estudiantes de Mérida entrena vía Zoom y llegará al partido ante Alianza Lima sin jugar un partido desde el 12 de marzo, precisamente por Copa Libertadores. Los blanquiazules, por su parte, sí llegan con ritmo: va jugando cuatro encuentros desde el reinicio de la Liga 1.

