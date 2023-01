Alianza Lima en la Copa Libertadores. | Fuente: EFE

Alianza Lima acumula 20 partidos sin ganar en la Copa Libertadores, una racha que mortifica al equipo blanquiazul desde hace ocho años y medio y que es un reflejo de las grandes dificultades que atraviesan en la última década los clubes peruanos para competir a escala internacional.La endeblez de Alianza para cantar victoria tuvo su máxima expresión en el encuentro que perdió por 3-2 frente al Estudiantes de Mérida (Venezuela) cuando los blanquiazules lo ganaban por 0-2.Hay que remontarse a marzo de 2012 para encontrar el último triunfo de Alianza, cuando el equipo victoriano ganó por 1-0 al Nacional de Uruguay.Desde entonces, Alianza Lima suma 3 empates y 17 derrotas, de ellas ocho consecutivas en los últimos partidos del equipo victoriano.El conjunto blanquiazul no logra ni un solo punto en Libertadores desde marzo del año pasado, cuando empató de local 1-1 ante River Plate en la primera jornada de la fase de grupos.Precisamente, en aquel partido parecía que Alianza rompería su mala racha con un histórico triunfo sobre la escuadra argentina, pero el triunfo se le escapó con un gol de River en el minuto 96.Algo similar vivió el miércoles en Mérida (Venezuela) cuando todo parecía propicio para ganar de una vez por todas, pues se medía a un rival que no competía desde hacía seis meses y cuyo entrenador no podía estar en el estadio.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer