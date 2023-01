Los jugadores de Perú celebran la victoria ante Uruguay en la definición por penales. | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Wagner Meier

Perú jugará la semifinal de la Copa América contra Chile, el 3 de julio en Porto Alegre, tras imponerse en la tanda de penaltis (4-5), después de un partido en el que no se movió el marcador y no se le concedieron tres goles por fuera de juego a la Celeste.El fallo de Luis Suárez en el primer lanzamiento -paró Pedro Gallese- fue decisivo. Luego marcaron por Uruguay Edinson Cavani, Christian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira.Pero la Blanquirroja, marcaron Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edinson Flores. Previamente, durante el partido, la Celeste ahogó en tres ocasiones el grito de júbilo por goles no concedidos, en todas las ocasiones por fuera de juego. En el primer tiempo, el árbitro brasileño Wilton Sampaio anuló uno a Giorgian De Arrascaeta y en la segunda mitad, a Edinson Cavani y Luis Suárez. (EFE)

Perú Jugador Uruguay Jugador Paolo Guerrero Anotó Luis Suárez Gallese - Tapó Raúl Ruidíaz Anotó Edinson Cavani Anotó Yoshimar Yotun Anotó Christian Stuani Anotó Luis Advíncula Anotó Rodrigo Bentancur, Anotó Edison Flores Anotó Lucas Torreira Anotó

Perú se verá la cara con Chile en la semifinal de la Copa América. El partido se jugará en el estadio Arena do Gremio, el próximo 3 de julio, a las 7:30 p.m.(hora peruana)

Perú vs. Uruguay EN DIRECTO alineaciones confirmadas

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez. Seleccionador: Óscar Washington Tabárez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advícula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Joshimar Yotún, André Carrillo, Cristian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio

Poco a poco se fueron conociendo los distintos emparejamientos de cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 y uno de ellos es el Perú vs. Uruguay. Los peruanos se clasificaron como los mejores del torneo, mientras que los 'charrúas' fueron los primeros en su serie.

En su último encuentro de fase de grupos, los de Ricardo Gareca fueron goleados 5-0 por Brasil, mientras que el equipo de Óscar Washington Tabárez venció por la mínima diferencia a Chile.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú y Uruguay chocarán en un vibrante duelo el sábado 29. El duelo entre ambos equipos está pactado a las 2:00 pm (hora peruana) y se jugará en el Arena Fonte Nova.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Uruguay?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610) y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).

