Tite fue técnico de Paolo Guerrero en el Corinthians. | Fuente: globoesporte.globo.com

Uno de los condimentos que tendrá el Perú vs. Brasil será el reencuentro entre Paolo Guerrero y Tite, técnico de la 'Canarinha' y que tuvo la oportunidad de dirigir al peruano en su paso por el Corinthians. Sobre eso habló el estratega brasileño en su última conferencia ante del cotejo de este sábado.

"Sobre Guerrero y todos los jugadores que trabajan conmigo, la gente termina teniendo un lazo de amistad y respeto muy grande… No me gustaría enfrentarlo", declaró Tite en la previa del Perú vs. Brasil.

Asimismo, destacó algunas virtudes de la Selección Peruana. "Ricardo Gareca ha estado trabajando desde hace mucho tiempo. Mueve en una estructura táctica", analizó el DT de Brasil.

Por otro lado, el defensor Marquinhos también habló sobre Paolo Guerrero y la labor que tendrá que cumplir para anularlo. "Guerrero es un gran atacante, tuve la ocasión de conocerlo en Corinthians. En la Selección Peruana es un gran jugador, un estilo de atacante que hace difícil defender, tiene una buena estatura y un buen movimiento en el campo", concluyó.

