El sueño de la blanquirroja, que escaló hasta la final de la Copa América 44 años después, se acabó en el Maracaná, donde cayó por 1-3 ante Brasil con un Paolo Guerrero que marcó y se convirtió en máximo goleador del torneo y quinto máximo anotador de la historia del torneo.

El delantero peruano sumó su tercer gol en esta Copa, con un tanto de penalti cometido por mano de Thiago Silva que le permite convertirse en el mejor realizador del torneo junto al brasileño Everton, 'Cebolinha', que también marcó en la final, el 1-0.

En una de esas, una pared entre Christian Cueva y Edison Flores que colocó al '8' blanquirrojo en el área presto a servir un centro a Paolo Guerrero, Thiago Silva tocó el balón con el brazo y el árbitro chileno Roberto Tobar no lo dudó: penalti.

Aunque el videoarbitraje le hizo replantearse la jugada, tras el paso por los monitores, la decisión siguió invariable: señaló al punto de castigo, donde ya le esperaba Paolo Guerrero.

El 'Depredador' tomó una carrerilla larga, con dos paraditas para descentrar a Alisson, que se venció hacia la izquierda, mientras el disparo, raso y fuerte, del delantero peruano, se introdujo en la portería por el lado contrario. El 1-1 era una realidad y Perú volvía a soñar en el minuto 44.

Pero poco dura la alegría en la casa del pobre. En el Maracaná, apenas cuatro minutos, los que tardó Firmino en recuperar un balón a Yoshimar Yotún, ceder a Arthur, quien condujo, vio el desmarque de Gabriel Jesús, solo tras el inoportuno resbalón de Carlos Zambrano.

El 2-1 obligaba a Perú a volver a empezar tras el descanso, pero la blanquirroja no encontró la fuerza ni los argumentos, e incluso vivió en el inicio agobios, como una carrera de Coutinho sorteando rivales o un cabezazo de Firmino que se marchó muy cerca del palo derecho de Gallese.

Solo Brasil tuvo descanso al marcar el 3-1 de penalti, provocado por Everton 'Cebolinha', que se plantaba solo delante de Gallese y al que se cruzó Zambrano, cuyo empujón fue merecedor de pena máxima, con revisión al VAR incluida. Richarlison, ingresado minutos antes, no erró el disparo, y el 3-1 dio fin al sueño peruano.

La blanquirroja terminó su carrera en Brasil con un honroso final ante la anfitriona, y su capitán se erigió con uno de los máximos goleadores y entre los cinco históricos.

Perú vs. Brasil EN DIRECTO: alineaciones confirmadas.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Everton, Gabriel Jesus y Firmino. DT: Tite

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva; y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca

Árbitro: el chileno Roberto Tobar.

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

LA PREVIA

EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | No es un sueño. No hace falta que te pellizquen. Perú jugará la final de la Copa América 2019 nada más y nada menos que ante el anfitrión: Brasil. No será un partido fácil. Ninguno lo ha sido porque altas y bajas y se ha tenido. Pero los muchachos han sabido levantarse. Así que solo falta un pasito, solo uno para alcanzar el título, ese que nos ha sido esquivo durante 44 años.

La bicolor derrotó 3-0 a Chile con goles de Flores, Guerrero y Yotun.

Aquì te dejamos todos los detalles del partidazo que nadie se puede perder entre Perú y Brasil.

Perú vs. Brasil EN DIRECTO: probables alineaciones

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Everton, Gabriel Jesus y Firmino.

Seleccionador: Tite

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva; y Paolo Guerrero.

Seleccionador: Ricardo Gareca

Fecha y hora del Brasil vs. Perú

Brasil vs. Perú se verán la caras el domingo, 7 de julio. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Maracaná desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitiran EN VIVO el Brasil vs. Perú

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (Latinoamérica), América TV (Perú), Canal 13 (Chile), Globo, SporTV (Brasil)

Brasil vs. Perú: horarios en el mundo

País Hora Perú 3:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. México 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. España 10:00 p.m.

