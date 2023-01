Cristian Benavente ha disputado catorce partidos con la camiseta de la Selección Peruana. | Fuente: Twitter Cristian Benavente

Cristian Benavente cree que la Selección Peruana podría consagrarse campeona de la Copa América 2019. En diálogo con el diario español Marca, el volante del Pyramids FC consideró que la goleada recibida a manos de Brasil en la fase de grupos servirá de aprendizaje con miras a la final y no vio como algo imposible vencer a la 'Canarinha' tras salir airosos en las dos etapas previas.

"Por supuesto que la Selección Peruana tiene muchas opciones de ganar la final de la Copa América, aún siendo ellos los favoritos. El hecho de haber sido goleados en la primera hace que aprendamos de los errores. Ya derrotamos a Chile y Uruguay, ¿por qué no ahora a Brasil?", dijo.

Asimismo, Cristian Benavente reconoció sentir algo de pena por no formar parte de la Selección Peruana en este momento, aunque aseguró que ahora solo piensa en mostrar un buen nivel en su equipo para ser tomado en cuenta de nuevo por Ricardo Gareca.

"Claro que me da pena no estar con la Selección Peruana ahora porque he estado con ellos hace poco. Sin embargo, mi idea es volver pronto. Estoy en Egipto y quiero dar aquí el nivel de selección. Mientras tanto, toca disfrutarla por la televisión", sentenció.

