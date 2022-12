Neymar ha anotado 60 goles con la camiseta de la Selección Mayor Brasileña. | Fuente: AFP

A solo días para el inicio de la Copa América 2019, lo que más se habla sobre Neymar es la acusación de violación que tiene en su contra. Pese a tener la posibilidad de ser campeón con la Selección de Brasil, la mente del delantero del PSG está siendo constantemente invadida por este asunto más allá de su intención de querer encontrarse únicamente en lo futbolístico.

Alejandro Domínguez, mandamás de la CONMEBOL, fue consultado en una entrevista de AFP qué tanto cree que esta acusación a Neymar podría afectar la Copa América. Sin embargo, en vez de emitir una opinión, el paraguayo se limitó a decir que estará a la espera de lo que resuelva la justicia para dar un comentario más amplio.

"Estamos siguiendo muy de cerca este caso, como el de cualquier jugador, pero Neymar es una estrella mundial. No podemos emitir ninguna opinión, pues me parecería egoísta de mi parte decir que me preocupa la imagen de la Copa América. Lo que me preocupa es que se haga justicia y que todo salga bien. No podemos opinar antes de conocer la causa de fondo y que la justicia resuelva el caso", dijo.

La Copa América 2019 sería la tercera edición de este certamen en la que Neymar participará. Anteriormente jugó con la Selección de Brasil en las del 2011 y 2015, aunque fue eliminado en ambas durante los cuartos de final.

