Lionel Messi en la Selección de ARgentina junto a Riquelme, Mascherano, Agüero, entre otros.

El jugador del Barcelona, Lionel Messi, recordó que el ex entrenador de Argentina, Alfio 'Coco' Basile, fue el primero que le pidió patear tiros libres. La 'Pulga', uno de los mejores ejecutores de tiros libres en la actualidad, afirmó que Juan Román Riquelme era el ejemplo que seguía.

"Me acuerdo que el primero que me empezó a hablar de los tiros libres fue el Coco Basile. Me decía 'soltá el pie, nene, soltá el pie' y 'mirá cómo hace Román'", dijo Messi, durante la entrevista con TyC Sports. El astro argentino también recordó que Basile le decía que sus tiros libres eran como "centritos".

El ex entrenador argentino se pronunció sobre la anécdota y le respondió al capitán de la Selección Argentina. "Muchas gracias Leo por recordar esas prácticas de tiros libres que hacíamos junto a Román. ¡Hoy los ángulos tiemblan cada vez que soltás el pie!", dijo Basile a través de sus redes sociales.

Lionel Messi se encuentra entrenando con la Selección Argentina con miras a la Copa América 2019. El conjunto albiceleste se encuentra en el grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar. Los 'gauchos' se enfrentarán a Nicaragua en un partido amistoso el 7 de junio, previo al inicio del torneo.

