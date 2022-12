La sub17 de Argentina entrenó con la selección mayor y los juveniles no dudaron en tomarse fotos con Lionel Messi. | Fuente: SportsCenter

No lo dejaban ir. Esta tarde la Selección de Argentina tomó la iniciativa de invitar el entrenamiento a la Sub 17 y los juveniles no pudieron ocultar su emoción al compartir campo con Lionel Messi.

Al término del entrenamiento, dejando de lado al resto de figuras argentinos, todos fueron en busca de la estrella del Barcelona para tomarse una foto con él y poder abrazarlo. En medio del ajetreo, 'Lio' se mostró agradecido aunque no sabía con quién ir primero.

Las imágenes fueron registradas y se volvieron virales a los pocos instantes. Cabe resaltar que, además, durante este entrenamiento, la 'Pulga' anotó cuatro goles de corta y larga distancia.

La Selección de Argentina se viene preparando en Ezeiza, Buenos Aires, con 18 de sus jugadores con miras a la Copa América donde se medirán por el Grupo B ante Colombia, Qatar y Paraguay.

